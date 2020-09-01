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Киев законодательно предотвратил возобновление подачи воды в Крым
01 сентября 2020, 09:10 • 228 • Политика
Киев отказался от приватизации каналов, подающих воду в Крым, чтобы сохранить водную блокаду полуострова, считает эксперт Владимир Джаралла.
Кабмин Украины принял решение включить в список не подлежащих приватизации объектов Северо-Крымский и Каховский каналы, по которым поступает вода на территорию Крыма. В Киеве объяснили такое решение "возможными угрозами национальным интересам". Иными словами, приватизация угрожает восстановлению поставок воды в Крым, перевёл с чиновничьего на человеческий язык политолог Владимир Джаралла.
Он пояснил, что передача в частную собственность Управления Северо-Крымского и Управления Главного Каховского магистрального каналов могла бы ускорить решение вопроса о возобновлении подачи воды на полуостров. Однако ситуация находится в подвешенном состоянии из-за того, что Киев не может выработать чёткую политическую позицию.
Возобновление водоснабжения Крыма зависит от политического климата в Киеве. Украинские власти неоднократно заявляли о желании наладить отношения с Россией, но водная блокада продолжается.
Власти Украины прекратили снабжение Крыма ресурсом после того, как в 2014 году по результатам референдума Крым стал территориальной частью России. По Северо-Крымскому каналу ранее на полуостров поступало около 1,3 млрд кубометров воды в год.
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