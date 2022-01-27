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Киев заключил "выгодную" сделку с Британией: Лондон получает на Украине всё
27 января 2022, 23:45 • 192 • Политика
Верховная рада ратифицировала соглашение между Украиной и Великобритании о предоставлении военного кредита. Киев заключил "выгодную сделку", в которой Лондон получает на Украине всё.
Данное соглашение предполагает, что Великобритания выделит Украине 1,7 млрд фунтов стерлингов (2,3 млрд долларов) на приобретение британских же военных кораблей. Лондон обязуется поставить 2 тральщика, 8 ракетных катеров, построить фрегат для Украины, предоставить ракетное оружие, предназначенное для кораблей, а также проконсультировать по вопросу строительства военно-морских баз в Чёрном и Азовском морях.
Данная сделка крайне выгодна для Великобритании. Страна не только сможет продать ненужную ей технику, так ещё и сделает это за свой же кредит. То есть Украине придётся покрыть полную стоимость британских кораблей плюс проценты. Кроме того, поставка военных судов в перспективе даст возможность британцам расширить военные поставки - как минимум за счёт продажи снарядов для проданных судов.
Украина же получает бронекатера, которые вряд ли смогут оказать хоть какое-то сопротивление русскому флоту в случае реальной войны, а также увеличение и без того раздувшегося внешнего долга.
- пишет Telegram-канал "Кремлёвская прачка".
Скриншот:Telegram/Кремлёвская прачка
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