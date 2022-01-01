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Киев захватили сотни радикалов с факелами: Нацистский марш в самом сердце Украины

01 января 2022, 20:25  •  422 • Политика
В Киеве проходит факельное шествие украинских националистов по случаю дня рождения Степана Бандеры. Участники размахивают флагами националистических организаций и выкрикивают лозунги в поддержку нацистского коллаборациониста.
Пока в России празднуют Новый год, на Украине в центре Киева отмечают день рождения украинского националиста и нацистского коллаборациониста Степана Бандеры. Сотни людей прошли с факелами по главным улицам украинской столицы.
На кадрах из Киева видно людей самых разных возрастов. Они несут зажжённые факелы и размахивают флагами "Правого сектора"* и других украинских радикальных националистических организаций. Также можно расслышать, что участники факельного шествия скандируют лозунги в поддержку Бандеры.
Напомним, что Степан Бандера является одним из главных идеологов украинского национализма. С его подачи радикалы в годы Великой Отечественной войны занимались уничтожением этнических евреев и поляков. Также Бандера и его сторонники замазали себя сотрудничеством с немецкими нацистами.
Фото: скриншот Telegram-канал РИА Новости
* Организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена.

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