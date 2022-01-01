Киев захватили сотни радикалов с факелами: Нацистский марш в самом сердце Украины

В Киеве проходит факельное шествие украинских националистов по случаю дня рождения Степана Бандеры. Участники размахивают флагами националистических организаций и выкрикивают лозунги в поддержку нацистского коллаборациониста.

Пока в России празднуют Новый год, на Украине в центре Киева отмечают день рождения украинского националиста и нацистского коллаборациониста Степана Бандеры. Сотни людей прошли с факелами по главным улицам украинской столицы.

На кадрах из Киева видно людей самых разных возрастов. Они несут зажжённые факелы и размахивают флагами "Правого сектора"* и других украинских радикальных националистических организаций. Также можно расслышать, что участники факельного шествия скандируют лозунги в поддержку Бандеры.

Напомним, что Степан Бандера является одним из главных идеологов украинского национализма. С его подачи радикалы в годы Великой Отечественной войны занимались уничтожением этнических евреев и поляков. Также Бандера и его сторонники замазали себя сотрудничеством с немецкими нацистами.

Фото: скриншот Telegram-канал РИА Новости

* Организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена.