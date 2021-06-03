|
Киев захотел решить судьбу "Северного потока-2" с Вашингтоном и Берлином
03 июня 2021, 19:30 • 39 • Политика
В Незалежной опасаются, что вопрос балтийской магистрали решится за счет украинцев
Киев просит Вашингтон и Берлин допустить украинскую делегацию на переговоры по вопросу "Северного потока-2", которые сейчас проходят в американской столице. Об этом заявил посол Незалежной в ФРГ Андрей Мельник изданию Welt.
По словам дипломата, строительство немецко-российского газопровода бьет киевский режим прямо "в самое сердце" в сфере экономики и безопасности.
"Поэтому призываем дать нам возможность быть за одним столом переговоров между США и Германией по этому опасному проекту и участвовать в обсуждении", – цитирует РИА "Новости" украинского посла.
Пан Мельник опасается, что Вашингтон и Берлин могут прийти к соглашению "за счет Украины".
Ранее на этой неделе глава МИД ФРГ Хайко Маас сообщил о начале переговорного процесса по "СП-2" в столице США. Немецкий министр подчеркнул, что Берлин заинтересован в поиске общего пути решения разногласий по трубе.
Сегодня зампредседателя российского кабмина Александр Новак выразил надежду, что газопровод будет достроен в нынешнем году. Несмотря на все препоны, магистраль вышла на финишную прямую.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
39
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
01 июня 2021, 02:25
|
31 мая 2021, 01:40
|
29 мая 2021, 06:35
|
02 июня 2021, 06:50
|
02 июня 2021, 03:10
|
29 мая 2021, 06:35
|
28 мая 2021, 08:35