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Киев захотел решить судьбу "Северного потока-2" с Вашингтоном и Берлином

03 июня 2021, 19:30  •  39 • Политика
Фото: Jens Buttner/dpa/www.globallookpress.com
В Незалежной опасаются, что вопрос балтийской магистрали решится за счет украинцев
Киев просит Вашингтон и Берлин допустить украинскую делегацию на переговоры по вопросу "Северного потока-2", которые сейчас проходят в американской столице. Об этом заявил посол Незалежной в ФРГ Андрей Мельник изданию Welt.
По словам дипломата, строительство немецко-российского газопровода бьет киевский режим прямо "в самое сердце" в сфере экономики и безопасности.
"Поэтому призываем дать нам возможность быть за одним столом переговоров между США и Германией по этому опасному проекту и участвовать в обсуждении", – цитирует РИА "Новости" украинского посла.
Пан Мельник опасается, что Вашингтон и Берлин могут прийти к соглашению "за счет Украины".
Ранее на этой неделе глава МИД ФРГ Хайко Маас сообщил о начале переговорного процесса по "СП-2" в столице США. Немецкий министр подчеркнул, что Берлин заинтересован в поиске общего пути решения разногласий по трубе.
Сегодня зампредседателя российского кабмина Александр Новак выразил надежду, что газопровод  будет достроен в нынешнем году. Несмотря на все препоны, магистраль вышла на финишную прямую.

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