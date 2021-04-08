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Киев задумал напугать русских в море: Ведомство Шойгу уже перебрасывает флотилию

08 апреля 2021, 19:30  •  126 • В мире
В Чёрном море без предупреждения были начаты военно-морские учения Украины. Это происходит на фоне заявления Владимира Зеленского о желании примкнуть к НАТО. Но эта попытка припугнуть русских обречена на неудачу: русские уже перебрасывают флотилию в черноморскую акваторию.
Украинские ВМС начали внезапные учения на Чёрном море. Как говорится в сообщении администрации морских портов, в ряде портов страны введены в этой связи ограничения.
В частности, в портах Одесса, Херсон, Южный, Николаев, Ольвия и Черноморск была ограничена лоцманская проводка.
По данным местных СМИ, учения проходят из-за недавнего заявления Зеленского о готовности страны вступить в НАТО. По мнению украинского лидера, именно этот шаг - единственный для разрешения конфликта в Донбассе.
Впрочем, попытка Киева напугать русских на море заранее обречена на провал.
Как ранее сообщили в Минобороны России, сейчас проводится дислокация более 10 десантных и артиллерийских судов Каспийской флотилии ЮВО России в Чёрное море.
Экипажи катеров Каспийской флотилии во взаимодействии с силами Черноморского флота примут участие в зачётных морских учениях, уточнили в подконтрольном Сергею Шойгу ведомстве.

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