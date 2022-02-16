Киев задавил Москву ценами на продукты • 387 • Аналитика © РИА Новости / Стрингер Сегодня люди во всем мире страдают от резкого подорожания продуктов питания. Еще осенью в ООН объявили, что цены на продовольствие за год выросли на рекордные 30% из-за сбоев в поставках, высоких цен на сырьевые товары, закрытия заводов, политической напряженности и так далее, забыв, правда, при этом упомянуть неадекватные действия ведущих центральных банков мира. И судя по всему, бурный рост цен на продовольствие в мире продолжится и в нынешнем году. Одним странам это грозит ухудшением структуры питания населения, другим же — настоящим голодом. Разумеется, не осталась в стороне от мировых процессов и Россия: за прошлый год, по официальным данным, цены на продукты питания выросли почти на 12%. А некоторые виды продукции подорожали еще больше: мясо и птица — на 17,5%, крупа и бобовые — на 16,1%, куриные яйца — на 16%. И все же рост на продукты питания в России (кстати, во многом благодаря принимавшимся правительством мерам) оказался еще относительно умеренным — даже с учетом определенного недоверия к официальной статистике. Тем более что манипуляциями в сторону занижения официальной инфляции занимаются все статистические службы мира. Вообще-то, настоящими доками в этом вопросе, еще и умеющими прекрасно прятать концы в воду, являются все же англосаксы. Другие же это делают настолько масштабно и незатейливо, что эти самые концы видны невооруженным глазом. Скажем, рост цен на продукты питания на Украине в 2021 году был зафиксирован местной статистической службой на уровне 12,7%. Лишь немного выше, чем в России, несмотря на практически полное отсутствие каких-либо мер по сдерживанию цен со стороны власти. Рука рынка? Более того, если заглянуть в относительно недавнее прошлое, то выяснится, что после 2017 года рост продовольственных цен на Украине не очень сильно отличался от российских показателей: в 2018-2019 годах был несколько выше (7,8% и 4,8% против 5,1% и 2,8%), а в 2020-м — даже ниже (4,9% против 7,2%). Но вот же чудо: цены на продукты питания в киевских магазинах, которые еще лет пять назад отличались от московских более чем в полтора раза (в меньшую сторону), нынче не только их догнали, но и перегнали. В обеих столицах присутствуют магазины известной французской розничной сети, реализующие вполне сопоставимую продукцию. И сравнение цен в них способно шокировать тех, кто до сих пор принимает за аксиому дешевизну продуктов на Украине. Восемь лет "успешных реформ" дали удивительные результаты во всем. Базовым продуктом питания в любом случае является хлеб. И сегодня четырехсотграммовый батон в Киеве стартует с ценника 52,1 рубля, что в 2,4 раза выше наименьшей цены в московском "Ашане". Хлеб "Бородинский" в Киеве стоит от 68,5 рубля, тут разница в 1,9 раза. Кстати, мука в Киеве пока не сильно дороже — лишь на шесть процентов (52,1 рубля против 49 рублей). Но это еще пока мука собственного производства — между тем Украина, вывезшая всю свою продовольственную пшеницу, уже начала закупки турецкой муки, которая наверняка будет дороже, когда дойдет до розницы. Яйца — один из немногих продуктов, которые в киевском "Ашане" пока еще можно купить дешевле, чем в московском (82,5 рубля против 100 рублей за десяток). Однако, несмотря на сопоставимую цену важных хлебных ингредиентов, сам готовый продукт, как было указано выше, выходит сильно дороже. За что можно сказать спасибо закупкам российского газа через европейские фирмы-прокладки по бешеным спотовым ценам. И приравниванию цены газа из украинских месторождений к импортному топливу, что дает возможность имеющим доступ к добыче углеводородов лицам доить граждан и промышленность на миллиарды долларов ежегодно. Цена куриного филе в Киеве стартует от 330 рублей, на 17,5% дороже, чем в Москве. Свиная вырезка стоит от 483 рублей — опять же на 18% дороже, чем в Москве. Из мяса лишь по говядине (для сравнения взята лопатка без кости) паритет цен. Равенство цен наблюдается и по вареным колбасам — "Докторскую" в Киеве и Москве можно купить от 490 рублей за килограмм. А вот сырокопченые колбасы в Киеве подешевле. Например, "Брауншвейгская" в киевском "Ашане" стоит от 1000 рублей, а в московском от 1200 рублей. Но тут следует иметь в виду, что Украина полностью отказалась от применения ГОСТов и подобных своих стандартов (ДСТУ), а равно и от какого-либо государственного контроля соответствия качества продуктов заявленным производителем характеристикам. Безусловно, отклонения от обозначенных характеристик встречаются и у российских производителей, но украинским коллегам вообще нет ни малейшей нужды как-то их соблюдать. Примерно как в известном анекдоте о дедушке: "Он говорит — и вы говорите". По рыбе выбор в киевском "Ашане" — и не только в нем — поскромнее, а цены на морскую рыбу несколько (на 10-20%) повыше. Однако с речной все не так однозначно: щука стоит в 1,5 раза дороже, а вот карп на 15% дешевле, чем в Москве. Молоко в Киеве дороже на 25% (стартует от 50 рублей за 900 миллилитров), сметана жирностью 20% дороже на 40% (от 63 рублей за 180 граммов), масло жирностью 82,5% в Киеве стартует от 140 рублей за пачку (на 25% дороже московского), при этом в Киеве настоящее масло — без добавления растительных жиров — купить очень непросто. И только по твердым сырам (для сравнения брался "Российский", который в Киеве все еще продается, несмотря на название) паритет — от 650 рублей за килограмм. Украина является крупнейшим экспортером подсолнечного масла, тем не менее литровая бутылка в Киеве стоит почти в полтора раза больше, чем в Москве, — от 173 рублей. Овощи по большей части тоже дороже. Причем, например, лук — в 1,7 раза, помидоры и огурцы (которые теперь импортируются Украиной из России) — в 1,6 раза, морковь — в 1,4 раза. Чуть выше в Киеве цены и на капусту со сладким перцем. Лишь картофель существенно (в 1,7 раза) дешевле. Но это связано с хорошим урожаем в прошлом году на Украине и с плохим в России. Например, два года назад в России картофель был в три-четыре раза дешевле. С бакалеей ситуация еще более однозначная: практически вся она в Киеве дороже. Рис в столице Украины начинается с цены 70 рублей, сахар от 75 рублей, а гречка от 125 рублей за килограмм. Каждый из продуктов существенно дороже, а гречка ни много ни мало аж в 1,6 раза — что неудивительно с учетом того факта, что половину этой крупы Украина различными путями импортирует как раз из России. Вот такие интересные метаморфозы случились с ценами на продукты в Москве и Киеве на фоне весьма схожих данных статистических ведомств двух стран о продовольственной инфляции. И есть все основания полагать, что разрыв в ценах между двумя столицами лишь продолжит расти — Киев в нынешнем году будет уходить в отрыв, невзирая ни на какие статистические данные. При этом средняя зарплата москвича (105 тысяч рублей) остается почти вдвое большей, нежели средняя зарплата киевлянина (57 тысяч рублей), в размер которой, оглашенный украинским Госстатом, в Киеве совсем не верят. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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