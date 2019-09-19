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Киев взвалил вину за срыв встречи "нормандского формата" на Россию

19 сентября 2019, 01:24  •  93 • Политика
Встреча представителей группы "нормандского формата" не состоялась по вине делегации из России, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
По словам украинского дипломата, саммит был намечен на вторник, 17 сентября, и президент Украины Владимир Зеленский якобы был готов принять в нем участие. Однако Россия "по техническим причинам" не смогла принять участие в мероприятии, заявил министр в ходе совместного заседания комитетов Верховной рады Украины по вопросам внешней политики и интеграции с ЕС.
В свою очередь немецкая и французская делегации были готовы к встрече, отметил Пристайко. По его сведениям, в ближайшее время будет проведена работа над тем, чтобы найти время для встречи четырех лидеров. "Сегодня позже я буду общаться с главой МИД Германии", — пообещал дипломат.
Ранее стало известно, что на встрече в Минске Киев отказался подписать "формулу Штайнмайера", предусматривавшую закрепление за Донбассом особого статуса. В результате саммит "нормандской четверки" оказался под угрозой срыва.

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