Киев взвалил вину за срыв встречи "нормандского формата" на Россию

По словам украинского дипломата, саммит был намечен на вторник, 17 сентября, и президент Украины Владимир Зеленский якобы был готов принять в нем участие. Однако Россия "по техническим причинам" не смогла принять участие в мероприятии, заявил министр в ходе совместного заседания комитетов Верховной рады Украины по вопросам внешней политики и интеграции с ЕС.

В свою очередь немецкая и французская делегации были готовы к встрече, отметил Пристайко. По его сведениям, в ближайшее время будет проведена работа над тем, чтобы найти время для встречи четырех лидеров. "Сегодня позже я буду общаться с главой МИД Германии", — пообещал дипломат.

Ранее стало известно, что на встрече в Минске Киев отказался подписать "формулу Штайнмайера", предусматривавшую закрепление за Донбассом особого статуса. В результате саммит "нормандской четверки" оказался под угрозой срыва.