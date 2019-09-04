Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Путин познакомил Моди со своими медведями
"Люди пляшут на костях", не стесняются: Навальный и Соболь отпразднова...
Вопрос предстоящего десятилетия: В Госдуме верят в переход России на четырехднев...
Давай, до свиданья, Deutsche Welle? Комиссия Госдумы просит приостановить аккред...
Главная / Украина

Киев выступил за возвращение российских наблюдателей в Донбасс

04 сентября 2019, 19:54  •  84 • Украина
Представители Украины в ходе заседания контактной группы в Минске поставили вопрос о возвращении российской стороны в Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе.
 
@pushilindenis Twitter
 

Об этом в своём Facebook сообщила Дарья Олифер, пресс-секретарь представителя Киева в контактной группе Леонида Кучмы. 

По её словам, в последние две недели Киев якобы зафиксировал увеличение количества нарушений режима прекращения огня со стороны военнослужащих самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.

«Поэтому в рамках заседания ТКГ украинская сторона поставила вопрос о возвращении российской стороны в Совместный центр по контролю и координации сторон», — написала Олифер.

Она добавила, что этот двухсторонний украинско-российский механизм «целесообразно возобновить». 

Ранее советники лидеров «нормандской четвёрки» встретились в Берлине. 

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



84
Источник
Похожие новости
04 сентября 2019, 16:39
Украина объявила в розыск главу крымского избиркома
04 сентября 2019, 16:39
Украинский кабмин одобрил увольнение Кличко и Супрун
04 сентября 2019, 13:24
На Украине 57,6 тысяч человек заболели корью с начала года
04 сентября 2019, 13:39
Президент Молдовы обещает Приднестровью «очень сильную автономию»
04 сентября 2019, 13:24
Генпрокурор Украины уволил прокуроров в четырёх регионах страны
04 сентября 2019, 19:54
Кличко назвал незаконным решение о его увольнении
Новости партнеров
 
Выбор дня
04 сентября 2019, 03:54
"Неприкосновенность сняли, теперь хочу любви": Депутат Рады попалась на инт...
04 сентября 2019, 07:09
От удара ракеты "Малютка" советской разработки израильский броневик разнесл...
04 сентября 2019, 03:54
"Полвека репрессий": Болгарские дипломаты неприятно удивили российских слов...
04 сентября 2019, 03:54
"Расстрельные списки": Соратникам Порошенко тайно советуют бежать, пока не ...
04 сентября 2019, 03:54
"Радикалы плюс ядерный арсенал": Экс-глава Пентагона назвал "самую опа...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
31 августа 2019, 02:24
Уберите военных: Южная Осетия начала операцию на границе с Грузией
30 августа 2019, 03:39
"Принципиальный вопрос": Ещё одна страна отказала Польше из солидарности с Россией
01 сентября 2019, 20:39
"Та иди уже ты": "Изгнание" Порошенко из Рады вызвало хохот в Сети
29 августа 2019, 11:24
"Звезда" Дня независимости Украины попалась на поездке в Крым и Москву
29 августа 2019, 11:24
«Я спас своего сына от немецкой школы, где беженцы бьют русских»
30 августа 2019, 03:39
"А Петр Алексеевич все еще среди нас": Экс-президент Украины устроил скандал, едва попав в Раду
01 сентября 2019, 14:09
"Россия обкатывает модель возвращения Украины": Киевский эксперт испугался визита Шойгу в Молдавию
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.