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Киев выступил за возвращение российских наблюдателей в Донбасс
04 сентября 2019, 19:54 • 84 • Украина
Представители Украины в ходе заседания контактной группы в Минске поставили вопрос о возвращении российской стороны в Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе.
@pushilindenis Twitter
Об этом в своём Facebook сообщила Дарья Олифер, пресс-секретарь представителя Киева в контактной группе Леонида Кучмы.
По её словам, в последние две недели Киев якобы зафиксировал увеличение количества нарушений режима прекращения огня со стороны военнослужащих самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.
«Поэтому в рамках заседания ТКГ украинская сторона поставила вопрос о возвращении российской стороны в Совместный центр по контролю и координации сторон», — написала Олифер.
Она добавила, что этот двухсторонний украинско-российский механизм «целесообразно возобновить».
Ранее советники лидеров «нормандской четвёрки» встретились в Берлине.
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