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Киев выступил против избрания россиянина главой Интерпола

18 ноября 2018, 22:54  •  105 • Украина
Киев выступает против кандидатуры россиянина Александра Прокопчука на пост главы Интерпола. Об этом сообщается на сайте МВД Украины.
 
Reuters
 

«Россия злоупотребляет возможностями Интерпола для борьбы с политическими оппонентами и их преследования. Не могу допустить мысли, что мы можем вернуться к трагической истории 1938—1945 годов, когда международной полицейской организацией руководили Гейдрих и Кальтенбруннер, а штаб-квартиру после аншлюса Австрии перенесли в Берлин», — заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

По его словам, выбор россиянина главой Интерпола — это «гибридная угроза для всего мира».

Он также отметил, что Украина в настоящее время проводит широкие консультации относительно избрания главы Интерпола.

Ранее The Times назвала Прокопчука фаворитом в борьбе за пост главы Интерпола.

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