|
Киев выступил против избрания россиянина главой Интерпола
18 ноября 2018, 22:54 • 105 • Украина
Киев выступает против кандидатуры россиянина Александра Прокопчука на пост главы Интерпола. Об этом сообщается на сайте МВД Украины.
Reuters
«Россия злоупотребляет возможностями Интерпола для борьбы с политическими оппонентами и их преследования. Не могу допустить мысли, что мы можем вернуться к трагической истории 1938—1945 годов, когда международной полицейской организацией руководили Гейдрих и Кальтенбруннер, а штаб-квартиру после аншлюса Австрии перенесли в Берлин», — заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
По его словам, выбор россиянина главой Интерпола — это «гибридная угроза для всего мира».
Он также отметил, что Украина в настоящее время проводит широкие консультации относительно избрания главы Интерпола.
Ранее The Times назвала Прокопчука фаворитом в борьбе за пост главы Интерпола.
Подпишитесь на нас
105
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
|
14 ноября 2018, 15:09
|
13 ноября 2018, 06:39
|
12 ноября 2018, 06:28
|
16 ноября 2018, 09:09
|
17 ноября 2018, 07:54
|
12 ноября 2018, 11:09
|
17 ноября 2018, 04:55