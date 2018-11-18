Киев выступил против избрания россиянина главой Интерпола

Киев выступает против кандидатуры россиянина Александра Прокопчука на пост главы Интерпола. Об этом сообщается на сайте МВД Украины.

«Россия злоупотребляет возможностями Интерпола для борьбы с политическими оппонентами и их преследования. Не могу допустить мысли, что мы можем вернуться к трагической истории 1938—1945 годов, когда международной полицейской организацией руководили Гейдрих и Кальтенбруннер, а штаб-квартиру после аншлюса Австрии перенесли в Берлин», — заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

По его словам, выбор россиянина главой Интерпола — это «гибридная угроза для всего мира».

Он также отметил, что Украина в настоящее время проводит широкие консультации относительно избрания главы Интерпола.

Ранее The Times назвала Прокопчука фаворитом в борьбе за пост главы Интерпола.