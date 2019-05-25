Киев выразил протест в связи с визитом Володина в Крым

Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за визита спикера Госдумы Вячеслава Володина в Крым. Соответствующее заявление опубликовано на сайте украинского внешнеполитического ведомства.

В сообщении говорится, что Киев выражает «решительный протест в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом» спикера нижней палаты российского парламента на полуостров.

В МИД Украины считают визит Володина в Крым «грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности Украины».

Володин принял участие в Совете по законодательному обеспечению развития цифровой экономики, который проходит в Крыму.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.