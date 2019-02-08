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Киев выполнил более 40% обязательств по соглашению об ассоциации с ЕС

08 февраля 2019, 15:39  •  70 • Украина
Украина к настоящему времени выполнила 42% всех обязательств по соглашению об ассоциации с Евросоюзом, заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.
 
РИА Новости
 

«Общий прогресс выполнения всех обязательств по соглашению равен 42%», — приводит её слова сайт правительства.

Климпуш-Цинцадзе отметила, что каждому министерству известно о тех участках работы, которые нужно выполнить для увеличения показателей.

Ранее Верховная рада поддержала изменения в Конституции о курсе Украины в ЕС и НАТО.

В декабре кабмин Украины и Европейская комиссия подписали соглашение о финансировании программы технического сотрудничества. В его рамках ЕС выделит Киеву €37 млн ​​для реализации соглашения об ассоциации.

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