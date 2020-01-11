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Киев выплатит по $8,3 тысячи семьям погибших в Тегеране украинцев
11 января 2020, 23:54 • 103 • Украина
Правительство Украины выплатит по $8,3 тыс. семьям украинцев, погибших в авиакатастрофе в Иране, заявил премьер-министр страны Алексей Гончарук.
© Reuters
Он отметил, что родные жертв авиакатастрофы получат компенсации от «Международных авиалиний Украины», а также страховых компаний.
«Несмотря на это, украинское правительство выделит дополнительно по 200 тыс. гривен ($8,3 тыс.) каждой семье, пострадавшей в этой трагедии», — заявил Гончарук в своём видеообращении в Facebook.
Украинский премьер также пообещал оказать украинцам юридическое содействие в подготовке исковых заявлений.
«Наши дипломаты уже работают над тем, чтобы, используя все доступные в международном праве методы, добиться компенсации от иранской стороны», — заверил глава правительства Украины.
Ранее лидер Украины Владимир Зеленский в своём видеообращении к нации пообещал, что все ответственные за крушение украинского самолёта в Тегеране понесут наказание.
Президент Ирана Хасан Рухани пообещал направить на Украину спецпредставителя для официального выражения сожаления в связи с ЧП с украинским лайнером, который был по ошибке сбит иранскими военными в Тегеране.
Boeing 737 потерпел крушение 8 января вскоре после взлёта из тегеранского аэропорта, погибли 176 человек — граждане Ирана, Канады, Украины, Швеции, Афганистана, ФРГ и Великобритании.
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