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Киев выдвинул требование Байдену: "Послать Путину чёткий сигнал"

29 августа 2021, 20:55  •  117 • Политика
Киев выдвинул требование Джо Байдену: "Послать Путину чёткий сигнал". Украинские политики попросили у главы Белого дома защиты от России, заметив, что Вашингтон должен вернуться к прежнему антирусскому курсу. Прежде всего, по вопросу строительства "Северного потока - 2".
Ряд нынешних и экс-политиков из Украины составили коллективное обращение на имя 46-го президента США Джо Байдена.
Они призвали американского главу не дать "Северному потоку - 2" заработать, напомнив, что хозяин Белого дома ранее неоднократно декларировал жёсткую антироссийскую позицию и выступал с решительными обещаниями по поводу сворачивания русского энергопроекта.
Инициаторы подчеркнули, что Вашингтон должен вернуться к этому курсу и спасти Незалежную и Евросоюз от якобы имевшего места давления России.
Мы призываем вас… послать президенту [России Владимиру] Путину чёткий сигнал, полный решимости, что Америка стоит на стороне Украины, - указывается в тексте послания, которое появилось на портале Атлантического совета.

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