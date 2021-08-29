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Киев выдвинул требование Байдену: "Послать Путину чёткий сигнал"
29 августа 2021, 20:55 • 117 • Политика
Киев выдвинул требование Джо Байдену: "Послать Путину чёткий сигнал". Украинские политики попросили у главы Белого дома защиты от России, заметив, что Вашингтон должен вернуться к прежнему антирусскому курсу. Прежде всего, по вопросу строительства "Северного потока - 2".
Ряд нынешних и экс-политиков из Украины составили коллективное обращение на имя 46-го президента США Джо Байдена.
Они призвали американского главу не дать "Северному потоку - 2" заработать, напомнив, что хозяин Белого дома ранее неоднократно декларировал жёсткую антироссийскую позицию и выступал с решительными обещаниями по поводу сворачивания русского энергопроекта.
Инициаторы подчеркнули, что Вашингтон должен вернуться к этому курсу и спасти Незалежную и Евросоюз от якобы имевшего места давления России.
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