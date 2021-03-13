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Киев выдумал «кластерный план», чтобы сделать Россию крайней за обострение в Донбассе

13 марта 2021, 07:20  •  53 • Украина

Украинская власть готовит так называемый «кластерный план» урегулирования ситуации на Донбассе. Он будет продвигаться на фоне очередного обострения на фронте под видом модернизации «Минских соглашений».

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил политолог Руслан Бортник.

«Сегодня на фоне обострения украинская власть использует этот кластер – новое слово, чтобы все отвлекали внимание, как инструмент объяснения своего бездействия в политическом плане. Ведь власть понимает, что если на Донбассе случится обострение, вина за это обострение в глазах обывателя ляжет на власть. Скажут: «Вот, он обещал мир. Посмотрите, мира нет».

И эта попытка объяснить – «У нас есть еще один план. Этот план – наш общий с западными партнерами, и если обострение случится, это не наша вина, а России». Это попытка объяснить и оправдаться за обострение. Этот кластерный план, я его чуть-чуть видел. Он предусматривает просто разделение реализации «Минских соглашений» на группы, кластеры их называют.

Сначала группа, которая касается демилитаризации – туда включают и развод сил, и прекращение огня, и разминирование. То есть, это кластер безопасности. Это одна история, для него есть свои рамки, свои технологии контроля. Это модернизация «Минска», потому что все же там есть положения, которые в большей мере в пользу Украины могут трактоваться. Просто я не видел сам документ, мне о нем рассказывал человек, который принимал участие в разработке этого документа.

Второй блок этого документа касается, включая «формулу Штайнмайера», запуска политического урегулирования. То есть, только запуска – дискуссия, диалог о выборах. Диалог, а не проведение выборов. Диалог о новых форматах амнистии, то есть, не та абсолютно полная амнистия, которая есть в «Минских соглашениях». Диалог о правах местного самоуправления, которое они будут иметь после реализации мирных инициатив…

И третий блок касается реализации этого плана, имплементации политических договоренностей. Ну и четвертый – это экономическое восстановление Донбасса. Это отдельный кластер, блок, который прописан, которого в «Минских соглашениях» практически нет», – рассказал Бортник.

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