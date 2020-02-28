Киев выделит около $26,6 млн на погашение долгов по зарплатам шахтёров

Украинское правительство выделит 654 млн гривен (примерно $26,6 млн) на погашение зарплатных долгов шахтёрам.

Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на Минэнерго Украины.

«Уже на следующей неделе Государственная казначейская служба перечислит 654 млн гривен, которые будут направлены на обеспечение оплаты труда шахтёров и внесение обязательных платежей, связанных с выплатой заработной платы», — указывается в заявлении.

Ведомство отмечает, что для него вопрос выплаты зарплат шахтёрам — номер один на повестке дня.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский потребовал от правительства погасить долги по заработной плате шахтёрам в ближайшие два месяца.

В феврале премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил о намерении закрыть убыточные государственные шахты, а шахтёров этих предприятий трудоустроить.