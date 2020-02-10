Киев выделил около $6,6 млн на погашение долгов по зарплатам шахтёров

В Министерстве энергетики и защиты окружающей среды Украины заявили, что украинское правительство уже направило $6,6 млн угледобывающим предприятиям для погашения задолженности по заработной плате.

Об этом говорится на странице ведомства в Facebook.

«Уже сегодня, 10 февраля 2020 года, угледобывающим предприятиям направили 163 млн гривен (примерно $6,6 млн. — RT) для погашения задолженности по заработной плате и внесения обязательных платежей, связанных с выплатой заработной платы за декабрь 2019 года», — указывается в заявлении.

Уточняется, что деньги направили для погашения задолженности на госпредприятиях «Мирноградуголь», «Селидовуголь», «Первомайскуголь», «Лисичанскуголь», «Львовуголь» и так далее.

В министерстве добавили, что все средства будут на казначейских счетах в ближайшее время.

Ранее заместитель главы украинской фракции «Слуга народа» Максим Ткаченко заявил, что правительство страны намерено выделить 169 млн гривен на погашение задолженностей по заработной плате перед шахтёрами по всей стране.

В январе шахтёры украинского государственного предприятия «Львовуголь» перекрыли трассу международного значения Львов — Рава-Русская из-за задолженности по заработной плате.