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Киев выдал себя на переговорах с ОБСЕ: Так с кем воюете?
27 апреля 2021, 13:35 • 388 • Политика
Представитель Луганской народной республики (ЛНР) Родион Мирошник рассказал об итогах очередных переговоров по конфликту в Донбассе. По его словам, представитель Киева Андрей Костин признал, что конфликт внутриукраинский.
Представитель Луганской народной республики (ЛНР) Родион Мирошник сообщил об очередных переговорах с Киевом.
Основной темой было обсуждение Пироговой.
"Во главу угла была снова поставлена госпожа Пирогова, которая является главным препятствием для обсуждения "дорожной карты" для украинской стороны. Видимо, у представителя Киева - Андрея Костина к ней, что-то личное", - написал в своем телеграм-канале Мирошник.
Украинская сторона не согласилась также на ведение переговоров без участия советников, как делалось ранее.
Мирошник делает вывод, что вопрос не в Пироговой, а в "отказе от ведения переговоров в принципе, как минимум, по вопросам политического урегулирования".
Представитель Киева Андрей Костин признал, что конфликт внутриукраинский.
"Обращаясь к представителям ЛНР и ДНР, он подчеркнул, что "вы, как граждане Украины" и далее по тексту, должны соблюдать закон "О заочном судопроизводстве". Выходит, что байки о российско-украинском конфликте не действуют даже на официальных киевских представителей, раз следуют такие признания", - подытожил представитель ЛНР.
Впрочем, координатор от ОБСЕ не стал продолжать тему, сказал, что заседание сорвано и намерен просить помощи у Контактной группы для разрешения этой процедурной коллизии.
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