Киев вычищают от радикалов «Нацкорпуса»

В ночь с 28 на 29 мая по ряду адресов в Киеве в домах праворадикалов «Национального корпуса» прошли обыски. Кое-кто уже загремел в СИЗО.Как сообщает Telegram-канал Klymenko Time, о том, что одну праворадикальную группировку ждут плохие новости, он предупреждал заранее.«Сам "Нацкорпус" молчит, надеясь, что ещё получится "порешать". Пока, как понимаете, не получается. И скорее всего не получится. Обыски, по нашей информации, готовились не за день. Доказательная база хорошая», — говорится в сообщении источника.Напомним, в украинских националистических организациях произошёл скандальный раскол из-за одесского радикала–убийцы Сергея Стерненко. Так, лидер «Национального корпуса» Андрей Билецкий назвал Стерненко сутенёром и наркобарыгой.Позже бывшие члены Нацкорпуса Назарий Кравченко и Сергей Филимонов обвинили Билецкого с соратниками в избиении за поддержку того самого Стерненко.