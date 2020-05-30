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Киев вычищают от радикалов «Нацкорпуса»
30 мая 2020, 10:55 • 39 • Украина
В ночь с 28 на 29 мая по ряду адресов в Киеве в домах праворадикалов «Национального корпуса» прошли обыски. Кое-кто уже загремел в СИЗО.
Как сообщает Telegram-канал Klymenko Time, о том, что одну праворадикальную группировку ждут плохие новости, он предупреждал заранее.
«Сам "Нацкорпус" молчит, надеясь, что ещё получится "порешать". Пока, как понимаете, не получается. И скорее всего не получится. Обыски, по нашей информации, готовились не за день. Доказательная база хорошая», — говорится в сообщении источника.
Напомним, в украинских националистических организациях произошёл скандальный раскол из-за одесского радикала–убийцы Сергея Стерненко. Так, лидер «Национального корпуса» Андрей Билецкий назвал Стерненко сутенёром и наркобарыгой.
Позже бывшие члены Нацкорпуса Назарий Кравченко и Сергей Филимонов обвинили Билецкого с соратниками в избиении за поддержку того самого Стерненко.
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