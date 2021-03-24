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Киев ввёл санкции против трёх евродепутатов. Зеленский ответил на французскую "провокацию"

24 марта 2021, 01:50  •  39 • Политика
Киев ввёл санкции против трёх евродепутатов, которые являются гражданами Франции. Президент Украины Владимир Зеленский ответил на французскую "провокацию", введя ограничения против представителей члена "нормандской четвёрки".
Указ с требованием ввести в действие решение СНБО о введении санкций во вторник опубликован на официальном сайте офиса президента Украины.
Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), - говорится в документе.
В сопроводительном приложении указано, что под санкции попали три гражданина Франции, которые при этом являются евродепутатами: Виржини Жорон, Жан-Лин Лакапель и Филипп Оливье.
Причина принятия ограничительных мер не уточняется, однако украинские СМИ сообщают, что попавшие под санкции депутаты Европарламента посещали Крым.
Отметим, что ранее во вторник Зеленский одобрил введение санкций против 23 граждан России. Речь, в частности, идёт о сенаторе Людмиле Нарусовой и первом замглавы МВД России Александре Горовом. Кроме того, украинский лидер продлил ограничения, введённые против ряда российских СМИ.

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