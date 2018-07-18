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Киев вводит запрет на выплату вознаграждений на предприятиях после скандала с "Нафтогазом"

18 июля 2018, 15:24  •  70 • Украина

КИЕВ, 18 июля. /ТАСС/. Правительство Украины решило ввести запрет на выплату бонусов и вознаграждений на государственных предприятиях после скандала с многомилионными поощрениями в компании "Нафтогаз Украины". Такое решение было принято единогласно на заседании кабинета министров в среду.

"Абсолютно взвешенное решение запретить выплату бонусов и вознаграждений в государственных компаниях Украины", - сказал глава правительства Владимир Гройсман. При этом он отметил, что поддерживает идею "достойных зарплат и премий" на государственных предприятиях, чтобы искоренить коррупцию. "Относительно жадности, чрезмерности, фантастических каких-то цифр, которые планируется или предлагается выплачивать, я такого поддерживать не могу", - подчеркнул премьер-министр.

Ранее стало известно, что наблюдательный совет "Нафтогаза" решил выплатить сотрудникам компании вознаграждения на общую сумму 46,3 млн долларов "за победу" над "Газпромом" в Стокгольмском арбитражном суде по транзитному контракту. По словам коммерческого директора "Нафтогаза" Юрия Витренко, бонусы получили порядка 40 человек, которые были задействованы в работе над арбитражным процессом. Полученные деньги, по информации депутата Рады Сергея Шахова, менеджеры "Нафтогаза" успели положить на счета американских банков.

28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" о компенсации за недопоставленные "Газпромом" объемы газа для транзита на $4,63 млрд. В то же время, суд подтвердил долг "Нафтогаза" перед "Газпромом" за поставки газа в 2013-2014 годах на сумму $2 млрд. Таким образом, по результатам двух арбитражных производств в Стокгольме "Газпром" должен выплатить $2,56 млрд в пользу "Нафтогаза".

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