Киев вводит биоконтроль за въездом иностранцев из "группы риска", в том числе россиян

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КИЕВ, 1 января. /ТАСС/. Новая система пограничного контроля заработает с нового года в 157 украинских пунктах пропуска. Согласно новой инициативе официального Киева, иностранцы из стран, входящих в так называемую группу риска, в том числе россияне, должны будут при въезде на Украину предоставлять биометрический паспорт и сдавать отпечатки всех десяти пальцев.

Решение о введении новых правил было принято Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) в июле 2017 года и стало своеобразным компромиссом в спорах вокруг идеи о введении с Россией визового режима. 1 сентября президент страны Петр Порошенко подписал указ о вступлении их в силу с 1 января 2018 года.

Безусловно, инициатива осложнит жизнь, прежде всего, россиянам, желающим посетить Украину. 13 сентября, в соответствии с указом президента, Россия была включена в список стран миграционного риска. Ранее в нем фигурировали лишь несколько десятков государств Африки, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. После этого началось оборудование пунктов пропуска на российско-украинской границе специальными техническими средствами контроля. "Никаких исключений для российских граждан не будет", - заявил секретарь СНБО Украины Александр Турчинов в ходе презентации системы в международном аэропорту "Жуляны" в Киеве.

Согласно новым правилам, с 1 января граждане России при пересечении украинской границы, как и граждане других стран "группы риска", не смогут при пересечении границы использовать обычный заграничный паспорт. Попасть в страну теперь можно будет только по биометрическому паспорту. Кроме того, при въезде будут сниматься отпечатки всех десяти пальцев. По словам председателя Госпогранслужбы Петра Цигикала, новая система позволит отслеживать также соблюдение приехавшими сроков пребывания в стране. Если они нарушены, то будут составляться соответствующие протоколы. На сегодняшний день законодательство позволяет россиянину находиться на территории Украины не более 90 суток в полугодии.

От фиксации биометрических данных освобождаются лишь главы государств и правительств зарубежных стран, члены парламентских и правительственных делегаций, лица до 18-летнего возраста, круизные туристы, члены экипажей транспортных средств, дипломатический персонал, должностные лица международных организаций, уточнили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.

Изначально украинские власти планировали, что кроме биометрических паспортов и отпечатков пальцев для граждан РФ будет также введена электронная система предварительного уведомления о поездке. Проработать ее механизмы правительство Украины должно было до 1 ноября 2017 года. Кроме того кабинету министров было поручено обеспечить порядок "регистрации места жительства или пребывания на территории Украины" иностранцев из государств миграционного риска или въехавших на Украину с территории этих стран. Также было дано поручение СНБО ввести обязательную регистрацию таких граждан, которые уже находятся на территории Украины. То есть им вменяется в обязанность самим проинформировать о своем пребывании на территории страны местные органы власти.

Однако, как оказалось, Киев поставил перед собой чрезмерно сложную задачу. Турчинов вынужден был признать, что в большинстве европейских стран реализация подобных планов происходила в течение нескольких лет.

В итоге, как пояснил в беседе с корр.ТАСС спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян, "на данный момент система предварительного оповещения о поездке находится лишь в стадии разработки, так что с 1 января 2018 года предварительного уведомления при поездке на Украину не потребуется. Тем не менее он заверил, что система будет введена позже. Однако сроки пока неизвестны.

Также пока для россиян не будут применять обязательное собеседование при въезде в страну. Эта мера будет использоваться лишь в некоторых случаях. "Это может произойти, если возникнуть какие-то вопросы, как это происходит и сейчас. Пока же речь идет только о сдаче биометрических данных. Кроме того, как известно, сейчас необходимо подтверждать цель вашего визита на Украину, а также куда вы едете и к кому", - добавил Слободян.

Апогеем ограничительных мер для россиян на Украине может стать введение визового режима. Во всяком случае, заявления с призывом его внедрить звучали в украинском политикуме неоднократно. Кроме того украинские СМИ неоднократно анонсировали даже дату голосование в парламенте. 22 декабря министр иностранных дел Украины Павел Климкин допустил, что визы для россиян действительно могу быть введены, но только если не сработает механизм биометрического контроля. "Если этот механизм вообще не сработает, то тогда встанет необходимость введения визового режима с биометрическими паспортами", - сказал он. Позднее, правда, советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк выразил надежду, что визовый режим с Россией все же будет введен в 2018 году.

По мнению директора Украинского института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, "до выборов президента Украины в марте 2019 года это действительно может произойти, как и разрыв дипломатических отношений". "Нынешняя политическая ситуация диктует власти необходимость еще больше ожесточать свою гуманитарную и внешнюю политику, чтобы удержать контроль над правыми, которые все жестче выражают недовольство экономической ситуацией в стране, - пояснил политолог в беседе с корр.ТАСС. - Поэтому им постоянно создают шоу, чтобы они не требовали хлеба. Таким образом, власти пытаются удовлетворить их искусственно сформированные политические интересы на фоне невозможности решить проблемы государства в части реформ, экономики, эффективного государственного управления".

При этом введение биометрического контроля, главным образом, на границе с Россией власти объясняют необходимостью обеспечения безопасности. "Введение системы дает более высокую гарантию того, что к нам не будут попадать сомнительные элементы из стран Азии, Ближнего Востока, из Российской Федерации", - заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Кроме того, власть полагает, что въезд по биометрическим паспортам и снятие отпечатков пальцев будет способствовать привлекательности Украины. "Такой подход подчеркнет европейские устремления страны, предотвратит снижение туристического имиджа", - говорят в Госпогранслужбе, напоминая, что все эти нововведения на коснутся граждан всех других стран.

Бортник, однако, полагает, что "о безопасности здесь речь не идет". По его мнению, введение биометрического контроля преследует совершенно иные цели.

"Это такой эрзац, который должен, с одной стороны, обеспечить пиар среди правых, поддержать авторитет "партии войны", а с другой стороны, должен закамуфлировать отсутствие разрыва дипломатических отношений с Россией, рост торговли между Украиной и Россией, функционирование предприятий украинских должностных лиц в России, то есть реальное экономическое и политическое сотрудничество между государствами, - считает политолог. - Вторая составляющая - это попытка снизить российское влияние на украинское общество, потому что введение новых правил, скорее всего, приведет к дальнейшему падению как числа россиян, посещающих Украину, так и украинцев, посещающих Россию, из-за ожидаемых зеркальных мер".

Возможное введение зеркальных мер со стороны России в отношении Украины Бортник считает однозначно негативными для последней. "Уже наблюдается тенденция к сокращению поступлений от работающих в России украинцев в украинскую экономику, и она будет только усиливаться. В прошлом году украинцы перевели из России около $2 млрд", - отметил эксперт.

Он уверен, что этот поток в связи с новыми инициативами на границе будет иссякать, и это приведет к еще большему скачку депопуляции. В итоге, резюмировал Бортник, "трудовая миграция, которую мы сегодня видим, под воздействием этих изоляционистских мероприятий будет трансформироваться в полноценную социальную миграцию, когда украинцы уже будут уезжать не просто работать в Россию, а жить, перевозя свои семьи и переезжая навсегда в другую страну".