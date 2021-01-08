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Киев ввел на Украине двухнедельный строгий карантин
08 января 2021, 11:45 • 136 • Украина
Киев, 8 января. Власти Украины ввели на территории страны строгий двухнедельный карантин. Ограничения призваны сдержать распространение коронавируса.
Новые условия для предприятий и жителей вступают в силу с 8 января. По всей территории закрываются рестораны, кафе, бары. Работать они смогут только на вынос либо осуществлять доставку. Также под запретом массовые мероприятия. Купить что-либо на рынке также не получится. Под запретом работа спортзалов, бассейнов и других спортивных комплексов.
Работать перестанут и учреждения образовательного типа. Школьники и студенты будут отправлены на каникулы или переведены на дистанционное обучение. Однако детские сады продолжат функционировать в прежнем режиме.
ФАН ранее передавал, что введенные ограничения по коронавирусу привели к стабилизации эпидемиологической ситуации в Санкт-Петербурге. Спад уровня заболеваемости в Северной столице наступил через две недели после введения ограничительных мер.
Автор: Антон Тарасов
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