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«Киев введет карательные батальоны»

02 мая 2018, 02:54  •  119 • Война
Заместитель директора Института стран СНГ Игорь Шишкин пояснил, что заявление министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрия Грымчака, который назвал три возможных способа решения конфликта на юго-востоке страны, Киев уже несколько лет пытается провести в жизнь, передает RT.
«Хорватский план всегда был в приоритете для киевского режима с того момента, как провалилась попытка вооруженного уничтожения ДНР и ЛНР после второго генерального наступления, это был январь 2015 года. Был взят курс именно на хорватский сценарий, когда сначала вводятся миротворцы и под прикрытием осуществляются карательные экспедиции.
Об этом говорили давно. Это военный сценарий, который осуществляется чужими руками, поэтому
Порошенко настаивает на том, чтобы миротворческая миссия вводилась на основе стран НАТО с тяжелым вооружением. Затем киевский режим вводит карательные батальоны и осуществляет зачистку. Этот план был озвучен неоднократно, и это, можно сказать, государственная политика Киева», — отметил эксперт.
Днем ранее Грымчак рассказал, что первый сценарий Киева — это военная операция. Однако такой вариант, по словам Грымчака, является наименее вероятным сценарием развития событий. Другие два плана он назвал «хорватскими».
«В Хорватии были Сербская Краина и Восточная Славония. Сербская Краина была освобождена военным путем — путем операции хорватской армии, но сербская армия осталась в казармах и не пошла навстречу хорватской армии. Милошевича на тот момент поставили в такие условия, что он дал гарантии, что его армия не будет вмешиваться в военный конфликт», — пояснил Грымчак.
Второй «хорватский» план рассматривается как основной. По словам Грымчака, он предполагает введение миротворческой миссии на территорию Донбасса и вывод оттуда иностранных войск, передает НСН.
«Также предстоит разоружение боевиков, создание международной переходной администрации для передачи этих территорий под контроль Украины», — добавил он.
Несколькими часами ранее министерство госбезопасности самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) предотвратило масштабную диверсию, подготовленную Киевом. Об этом сообщила руководитель пресс-службы ведомства Евгения Любенко, уточнив, что диверсия была запланирована на майские праздники.
По ее словам, министерство получило информацию от источников в вооруженных силах Украины. Диверсия предполагала «покушения на должностных лиц, диверсионно-террористические акты на объектах военной и гражданской инфраструктуры».
«Так в ходе отработки полученной информации, сегодня в районе населенного пункта Краснодон было обнаружено и обезврежено самодельное взрывное устройство (СВУ), заложенное на оптоволоконной магистрали, и место закладки второго СВУ», — сказала Любенко.
В министерстве отметили, что подрыв этого устройства парализовал бы работу интернета и сотовой связи на территории самопровозглашенной республики, что, в свою очередь, привело бы к выходу из строя важных объектов социально-экономического обеспечения ЛНР.
Президент Украины Петр Порошенко объявил, что «Антитеррористическая операция» (АТО) в Донбассе завершается. Вместо нее начинается новая «Операция объединенных сил», сокращенно — ООС. 30 апреля Порошенко заявил, что АТО в Донбассе позволила провести «честные» выборы в стране.
В новой операции роль ВСУ значительно возрастет в сравнении с предшествующими фазами вооруженного конфликта в регионе. Во главе ООС стоит генерал-лейтенант ВСУ Сергей Наев, назначенный на пост командующего в середине весны.
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Порошенко, представляя генерала Наева, заявил о правовых основаниях ООС — по словам украинского президента, Верховная рада приняла по его инициативе закон о реинтеграции Донбасса, который создает возможность для ВСУ «дать отпор вражеской агрессии».
В перспективе, опираясь на закон о реинтеграции, Порошенко планирует «восстановить территориальную целостность Украины», сообщает ФАН. По словам самого генерал-лейтенанта ВСУ, отличие АТО от ООС заключается в том, что последняя представляет собой именно военную операцию.
В ответ на это руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов указал на несущественность такого изменения.
«Смена формата операции с так называемой АТО на так называемую ООС сути не меняет. Все это военный путь решения конфликта», — сказал Якубов.
По его словам, в случае агрессии со стороны Киева силы ДНР оставляют за собой право применять все необходимые меры и средства для защиты мирного населения.

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