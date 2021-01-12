Киев втягивает Запад в авантюру по "возвращению" Крыма - СМИ

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В Незалежной советуют властям сначала разобраться с Донбассом

Власти Украины ежедневной мантрой о "Крымской платформе", которую они стремятся запустить как можно скорее, хотят вовлечь в свою авантюру по "возвращению" российского региона под юрисдикцию Киева США, ООН и даже почему-то Швейцарию и Молдову. Об этом пишет издание RuBaltic.

Отмечается, что "отцом" создания платформы считается нынешний министр иностранных дел Незалежной Дмитрий Кулеба. Его инициативу поддерживают в Верховной раде и сам глава государства Владимир Зеленский.

В начале декабря пан Кулеба объявил пять приоритетных направлений в "работе" с Крымом. Одним из них стало сохранение антироссийских санкций.

Новый прожект киевского режима является лишь громким пиар-проектом, считает украинский политолог Никита Трачук.

"Пока есть сильная путинская Россия, вопрос о возвращении полуострова является закрытым", – цитирует издание эксперта.

По его мнению, актуализация идеи платформы играет на руку определенным политическим игрокам внутри соборной и вне ее пределов, но по сути представляет собой лишь "говорильню". Он предложил властям разобраться пока с ситуацией вокруг Донбасса.

А вот киевский аналитик Алексей Бебель предположил, что Незалежная неоднократно будет поднимать тему Крыма и искать союзников. В данном случае неважно, каким станет партнер – ситуативным или постоянным и надежным.

Накануне пан Кулеба в очередном интервью разродился новым утверждением. По его мнению, Крым превратился для России "открытой раной". К такому выводу он пришел, изучая реакцию Москвы на создание платформы.

"Мы хорошо насыпали соли на нее (рану), и я этим доволен", – заявил министр "Обозревателю".

Кроме того, шеф украинской дипломатии пригласил РФ приехать в Киев и обсудить в рамках платформы "модальность выхода России из Автономной Республики Крым и города Севастополь".

Ранее в декабре Москва ответила пану Кулебе на его мечты об установке на полуострове жовто-блакитного флага.

