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Киев втягивает Запад в авантюру по "возвращению" Крыма - СМИ
12 января 2021, 00:05 • 30 • Политика
В Незалежной советуют властям сначала разобраться с Донбассом
Власти Украины ежедневной мантрой о "Крымской платформе", которую они стремятся запустить как можно скорее, хотят вовлечь в свою авантюру по "возвращению" российского региона под юрисдикцию Киева США, ООН и даже почему-то Швейцарию и Молдову. Об этом пишет издание RuBaltic.
Отмечается, что "отцом" создания платформы считается нынешний министр иностранных дел Незалежной Дмитрий Кулеба. Его инициативу поддерживают в Верховной раде и сам глава государства Владимир Зеленский.
В начале декабря пан Кулеба объявил пять приоритетных направлений в "работе" с Крымом. Одним из них стало сохранение антироссийских санкций.
Новый прожект киевского режима является лишь громким пиар-проектом, считает украинский политолог Никита Трачук.
"Пока есть сильная путинская Россия, вопрос о возвращении полуострова является закрытым", – цитирует издание эксперта.
По его мнению, актуализация идеи платформы играет на руку определенным политическим игрокам внутри соборной и вне ее пределов, но по сути представляет собой лишь "говорильню". Он предложил властям разобраться пока с ситуацией вокруг Донбасса.
А вот киевский аналитик Алексей Бебель предположил, что Незалежная неоднократно будет поднимать тему Крыма и искать союзников. В данном случае неважно, каким станет партнер – ситуативным или постоянным и надежным.
Накануне пан Кулеба в очередном интервью разродился новым утверждением. По его мнению, Крым превратился для России "открытой раной". К такому выводу он пришел, изучая реакцию Москвы на создание платформы.
"Мы хорошо насыпали соли на нее (рану), и я этим доволен", – заявил министр "Обозревателю".
Кроме того, шеф украинской дипломатии пригласил РФ приехать в Киев и обсудить в рамках платформы "модальность выхода России из Автономной Республики Крым и города Севастополь".
Ранее в декабре Москва ответила пану Кулебе на его мечты об установке на полуострове жовто-блакитного флага.
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