Западная пресса рассекретила операцию спецслужб Украины. По данным источников американской газеты, спецагенты Незалежной всю тайную документацию и некое оборудование со своей базы в Киеве доставили в безопасные укрытия.

По информации американской газеты The Washington Post, которая ссылается на анонимные источники, украинские спецслужбы провели тайную операцию в преддверии ожидаемого ими вторжения России.

Так, собеседники издания утверждают, что спецагенты Незалежной собрали всю секретную документацию и некое оборудование со своей базы в Киеве и доставили в безопасные укрытия в западной части республики.

Как предполагает WP, этот шаг красноречиво говорит о том, что украинские власти действительно готовятся к обострению обстановки.

При этом, отмечается в статье, чиновников в США и ЕС насторожил скепсис лидера Незалежной Владимира Зеленского, который недавно заметил, что не наблюдает признаков грядущего, более серьёзного усугубления ситуации, нежели фиксировалась раньше.