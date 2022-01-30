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Киев всерьёз готовится к войне? Западное СМИ выдало секретную операцию спецслужб Украины

30 января 2022, 01:20  •  142 • Политика
Западная пресса рассекретила операцию спецслужб Украины. По данным источников американской газеты, спецагенты Незалежной всю тайную документацию и некое оборудование со своей базы в Киеве доставили в безопасные укрытия.
По информации американской газеты The Washington Post, которая ссылается на анонимные источники, украинские спецслужбы провели тайную операцию в преддверии ожидаемого ими вторжения России.
Так, собеседники издания утверждают, что спецагенты Незалежной собрали всю секретную документацию и некое оборудование со своей базы в Киеве и доставили в безопасные укрытия в западной части республики.
Как предполагает WP, этот шаг красноречиво говорит о том, что украинские власти действительно готовятся к обострению обстановки.
При этом, отмечается в статье, чиновников в США и ЕС насторожил скепсис лидера Незалежной Владимира Зеленского, который недавно заметил, что не наблюдает признаков грядущего, более серьёзного усугубления ситуации, нежели фиксировалась раньше.

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