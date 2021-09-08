Киев временно открыл границы для транспорта Приднестровья

«Это не вопрос безопасности, это не вопрос политики, это просто преступление против человечности»

Украина решила пойти на уступки и разрешить проезд через свои границы автотранспорту с приднестровскими номерами. Однако это разрешение будет действовать только до 1 октября – чтобы все, чьи автомобили застряли на границе, смогли вернуться домой.

После введения запрета на движение автотранспорта с приднестровскими номерами, на украинско-российской границе скопилось огромное количество автомобилей, которые украинская сторона не пропускала через свою территорию, однако других вариантов вернуться домой у граждан ПМР нет.

Общественным организациям Приднестровья даже пришлось обратиться к представителям ОБСЕ, России, США, Украины и Евросоюза с просьбой решить возникшую проблему.

«Внешнеполитическое ведомство продолжает оказывать содействие гражданам, желающим вернуться в Приднестровье транзитом через территорию Украины. В этом контексте МИД ПМР сообщает, что по дипломатическим каналам получил информацию о возможности до 1 октября беспрепятственного транзитного следования автотранспорта с приднестровскими номерными знаками по территории Украины»,

– говорится в сообщении Министерства иностранных дел ПМР.

И действительно, украинские пограничники начали пропускать автомобили с приднестровскими номерами, чтобы разгрузить границу, предупреждая, что запрет начнёт действовать снова с 1 октября.

Однако следует понимать, что проезд открыли только в одном направлении – вернуться домой, в Приднестровье. Выехать из ПМР на территорию Украины по-прежнему возможно только при наличии так называемых нейтральных номеров.

Напомним, Кишинёв официально обращался к Киеву с просьбой отложить введение транспортной блокады до 10 января следующего года, однако власти Украины не согласились и ввели запрет с 1 сентября. Хотя это больше похоже на сговор, чем на упрямство Киева.

По мнению израильского публициста Авигдора Эскина, подобные действия Киева противоречат международному праву, поскольку это гуманитарный вопрос, а не политический.

«Это не вопрос безопасности, это не вопрос политики, это просто преступление против человечности, это шаги, которые направлены на то, чтобы удушить и не давать людям жить»,

– отметил Эскин в эфире телеканала «Первый Приднестровский».

А президент ПМР Вадим Красносельский не исключает в будущем новые силовые варианты «разрешения приднестровского вопроса».

Объясняет он эту уверенность тем, что Молдавия не желает решать копившиеся годами проблемы в отношениях между двумя берегами Днестра. Сами же эти проблемы не исчезнут и когда-нибудь громко заявят о себе, уверен глава ПМР.