Киев возрождает «Торнадо»? • 96 • Аналитика







Об этом заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.





«Военно-политическое руководство Украины пришло к выводу, что в нынешнем составе группировка украинских боевиков с трудом может противостоять партизанам. В связи с этим было принято решение о создании на оккупированной Киевом территории бригады территориальной обороны численностью до 5000 человек», – сказал представитель командования.



Отмечается, что в состав группировки войдут как боевики радикальных формирований, так и бойцы ВСУ. Также, согласно разведданным, планируется привлечь лиц, имеющих судимость.



«В частности, агитационная работа по набору «новых контрактников» намечена в колониях и изоляторах Днепропетровской и Харьковской областей», – добавил Басурин.



Если учесть, что не далее как неделю назад главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос публично сокрушался, что чуть ли не четверть военнослужащих ВСУ являются уголовниками, подобная инициатива может показаться странной.



Но это только на первый взгляд. Прежде всего отметим, что Матиос крайне редко в своих сенсационных заявлениях выражает официальную позицию украинского руководства. Чаще он напоминает юродивого из «Бориса Годунова», которому по ряду причин дозволяется уклоняться от генеральной линии. Иными словами, личная позиция главного прокурора ВСУ и курс киевской хунты, определенный заокеанскими кураторами, — это две большие разницы.







Напомним, что в апреле-мае 2014 года, когда война на Донбассе еще только начиналась, СБУ получила четкое указание от американских советников на формирование батальонов из «гражданских активистов» (эвфемизм для «неонацистов»). Чьим предназначением должны были стать борьба с «сепаратизмом и с пророссийскими элементами» путем зачисток и осуществления карательных акций устрашения (аналогичных бойне в Доме профсоюзов в Одессе) на «освобожденных» территориях Донбасса.



Предполагалось, что привлекать к подобным мероприятиям армию (в чьей лояльности тогда новая власть не была уверена) считалось нецелесообразным и небезопасным. Также и подразделения МВД, которые, к тому же были полностью деморализованы после победы «революции гидности».



Валентин Наливайченко, тогдашний глава СБУ, на которого был возложен контроль за этой «работой», имел давние и тесные контакты с неонацистскими группировками, которые и послужили основой «карбатов». Никаких ограничений на прием в создаваемые формирования лиц с судимостью не было. Тем более что понятие уголовник и неонацист на Украине зачастую тождественны.



В силу того, что после иловайского разгрома фронт стабилизировался и зачищать стало особенно нечего, «батальонщиков» из нацбатов стали использовать как обычную пехоту, убивая таким образом двух зайцев – «утилизируя» чересчур беспокойных «пассионариев» и «сокращая» официальные потери (не все карбаты проходили по военному ведомству, а многие боевики вообще ни в каких списках не значились).



Отметим, что практика формирования контрпартизанских карательных отрядов из числа уголовников имеет длительную историю. Так, например, американский журналист Робин Мур, воспевший силы специальных операций, в своей ставшей бестселлером документальной книге «Зеленые береты», рассказал, как американские спецназовцы во Вьетнаме создавали из заключенных сайгонских тюрем (убийц, разбойников и мужеложников) контрпартизанские формирования. Которые в дальнейшем полностью оправдали надежды американских кураторов и инструкторов.



Народ во власти алчных олигархов



Еще ранее для карательных операций на оккупированных территориях аналогичное соединение было создано гитлеровцами. Отметим, что генералы вермахта крайне неохотно соглашались на участие своих солдат в «экзекуциях», полагая что подобная «работа» разлагает войска, подрывает их боевой дух и дисциплину. В результате решение «специфических задач» старались спихнуть на формирования коллаборационистов или части СС.



В рамках последней структуры был устроен эксперимент – была сформирована особая часть из судимых и осужденных эсэсовцев, своего рода штрафбат, специально для проведения карательных операций.







Ее возглавил ранее судимый за педофилию гауптштурмфюрер Оскар Дирлевангер. Опыт вскоре был признан удачным, и зондеркоманда, залившая кровью Белоруссию, Польшу и Словакию, постепенно выросла в дивизию, а ее командир стал эсэсовским генералом. Первоначально помимо эсэсовцев-штрафников туда направляли осужденных браконьеров, полагая что их опыт окажется востребован в «лесной войне» с партизанами. Впрочем, главным «коньком» дерливангеровцев было отнюдь не лазание по топям и пущам, а «экзекуции» мирного населения, в которых они были особенно «хороши». А здесь требовались совсем другие навыки и наклонности.







В часть стали набирать и обычных заключенных концлагерей, осужденных за насильственные преступления. С 1941 года стали направлять и пациентов специальных психиатрических клиник, попавших туда главным образом за различные сексуальные извращения. С 1943 года часть «усилили» кастрированными гомосексуалистами. Для освобождения из концлагеря им предлагали сделать операцию, после которой отравляли в карательную часть. Сила мягкая, а топор газовый



Наконец к Дирлевангеру стали отправлять политически неблагонадежных. Однако от этой практики вскоре отказались. Несмотря на страшную славу своей части и абсолютную ненависть к ней местных жителей, немецкие коммунисты, насильно одетые в эсэсовскую форму, даже рискуя быть расстрелянными, десятками переходили на сторону партизан.



Присутствовали в зондеркоманде и коллаборационисты, но в целом их Дирлевангер не слишком жаловал, находя недостаточно «отмороженными».







Такого рода подбор кадров был неслучаен. Оскар Дирлевангер, будучи человеком криминального склада, подверженный сексуальным девиациям и страдающий психическими расстройствами, собирал вокруг себя подобных персонажей, справедливо полагая, что у них нет никаких моральных ограничений и они способны на любое зверство. А главным методом борьбы с партизанами не только он сам, но и его вышестоящие начальники считали абсолютный террор, обращенный не только против партизан, но и всего населения в зоне активности народных мстителей. Дирлевангеровцы истребляли население оказавшихся в зоне их действий деревень поголовно, включая назначенных оккупантами старост, полицаев и участников коллаборационистских «отрядов самообороны».







Опыт 36-ой гренадерской дивизии СС «Дирлевангер» и аналогичных частей в дальнейшем был тщательно изучен американскими специалистами, взят на вооружение и широко использовался не только в Корее и Вьетнаме. Аналогичным образом действовали подготовленные американскими «зелеными беретами» боевики контрпартизанских отрядов и «эскадронов смерти» в Латинской Америке и в других частях планеты, руководствуясь лозунгом «Больше террора — больше победы!»







Понятно, что для выполнения преступных и бесчеловечных приказов требуется специфический контингент. И костяком всех подобных формирований всегда являлись уголовники и люди с серьезными отклонениями.



Так что нет ничего удивительного в том, что теперь эти методы американских спецслужб реализуются на Украине.







Следует также обратить внимание на то, что уголовники, хотя и являются «ценной» и «необходимой» составляющей подобных формирований, все же не должны составлять в них большинство. Так, например, возникшее в значительной степени «стихийно» формирование «Торнадо» (ранее называющееся «Шахтерск»), состоящее почти полностью из уголовников, Киев в конце концов вынужден был расформировать. А часть его боевиков отправить за решетку.







Обвиненные в убийствах, разбое, рэкете, пытках и изнасилованиях, они на суде говорили, что их сделали «крайними», а сами они не совершали ничего такого, чего бы не делали их «побратимы» из других карбатов или ВСУ. И это правда. Но есть один нюанс: спецрота ППС «Торнадо», включенная в состав МВД, ушла в «свободное плавание», не подчиняясь никому и ограничив свое участие в «АТО» рэкетом и разбоем на оккупированной украинскими формированиями территории ЛНР.







Между прочим, киевских карателей и их гитлеровских предшественников объединяют не только американские методички и инструкции советников. В карбатах присутствует настоящий культ Оскара Дирлевангера. В среде украинских неонацистов он едва ли не более популярная фигура, чем Бандера и Шухевич. Боевики даже набивают себе татуировки с его портретом и эмблемой 36-й дивизии СС – двумя скрещенными гранатами, и называют его именем свои группы.







И наконец, отметим, что создание такого формирования прямо свидетельствует о намерении Киева активизировать боевые действия в ближайшее время. Поскольку держать подобные подразделения без дела и без постоянных потерь небезопасно и накладно. Планируя масштабное наступление на народные республики Донбасса, киевский режим готовит специальное подразделение, предназначенное для «выявления и нейтрализации» нелояльного бандеровцам населения ЛДНР, а также для подавления возможного недовольства и сопротивления.Об этом заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.«Военно-политическое руководство Украины пришло к выводу, что в нынешнем составе группировка украинских боевиков с трудом может противостоять партизанам. В связи с этим было принято решение о создании на оккупированной Киевом территории бригады территориальной обороны численностью до 5000 человек», – сказал представитель командования.Отмечается, что в состав группировки войдут как боевики радикальных формирований, так и бойцы ВСУ. Также, согласно разведданным, планируется привлечь лиц, имеющих судимость.«В частности, агитационная работа по набору «новых контрактников» намечена в колониях и изоляторах Днепропетровской и Харьковской областей», – добавил Басурин.Если учесть, что не далее как неделю назад главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос публично сокрушался, что чуть ли не четверть военнослужащих ВСУ являются уголовниками, подобная инициатива может показаться странной.Но это только на первый взгляд. Прежде всего отметим, что Матиос крайне редко в своих сенсационных заявлениях выражает официальную позицию украинского руководства. Чаще он напоминает юродивого из «Бориса Годунова», которому по ряду причин дозволяется уклоняться от генеральной линии. Иными словами, личная позиция главного прокурора ВСУ и курс киевской хунты, определенный заокеанскими кураторами, — это две большие разницы.Напомним, что в апреле-мае 2014 года, когда война на Донбассе еще только начиналась, СБУ получила четкое указание от американских советников на формирование батальонов из «гражданских активистов» (эвфемизм для «неонацистов»). Чьим предназначением должны были стать борьба с «сепаратизмом и с пророссийскими элементами» путем зачисток и осуществления карательных акций устрашения (аналогичных бойне в Доме профсоюзов в Одессе) на «освобожденных» территориях Донбасса.Предполагалось, что привлекать к подобным мероприятиям армию (в чьей лояльности тогда новая власть не была уверена) считалось нецелесообразным и небезопасным. Также и подразделения МВД, которые, к тому же были полностью деморализованы после победы «революции гидности».Валентин Наливайченко, тогдашний глава СБУ, на которого был возложен контроль за этой «работой», имел давние и тесные контакты с неонацистскими группировками, которые и послужили основой «карбатов». Никаких ограничений на прием в создаваемые формирования лиц с судимостью не было. Тем более что понятие уголовник и неонацист на Украине зачастую тождественны.В силу того, что после иловайского разгрома фронт стабилизировался и зачищать стало особенно нечего, «батальонщиков» из нацбатов стали использовать как обычную пехоту, убивая таким образом двух зайцев – «утилизируя» чересчур беспокойных «пассионариев» и «сокращая» официальные потери (не все карбаты проходили по военному ведомству, а многие боевики вообще ни в каких списках не значились).Отметим, что практика формирования контрпартизанских карательных отрядов из числа уголовников имеет длительную историю. Так, например, американский журналист Робин Мур, воспевший силы специальных операций, в своей ставшей бестселлером документальной книге «Зеленые береты», рассказал, как американские спецназовцы во Вьетнаме создавали из заключенных сайгонских тюрем (убийц, разбойников и мужеложников) контрпартизанские формирования. Которые в дальнейшем полностью оправдали надежды американских кураторов и инструкторов.Еще ранее для карательных операций на оккупированных территориях аналогичное соединение было создано гитлеровцами. Отметим, что генералы вермахта крайне неохотно соглашались на участие своих солдат в «экзекуциях», полагая что подобная «работа» разлагает войска, подрывает их боевой дух и дисциплину. В результате решение «специфических задач» старались спихнуть на формирования коллаборационистов или части СС.В рамках последней структуры был устроен эксперимент – была сформирована особая часть из судимых и осужденных эсэсовцев, своего рода штрафбат, специально для проведения карательных операций.Ее возглавил ранее судимый за педофилию гауптштурмфюрер Оскар Дирлевангер. Опыт вскоре был признан удачным, и зондеркоманда, залившая кровью Белоруссию, Польшу и Словакию, постепенно выросла в дивизию, а ее командир стал эсэсовским генералом. Первоначально помимо эсэсовцев-штрафников туда направляли осужденных браконьеров, полагая что их опыт окажется востребован в «лесной войне» с партизанами. Впрочем, главным «коньком» дерливангеровцев было отнюдь не лазание по топям и пущам, а «экзекуции» мирного населения, в которых они были особенно «хороши». А здесь требовались совсем другие навыки и наклонности.В часть стали набирать и обычных заключенных концлагерей, осужденных за насильственные преступления. С 1941 года стали направлять и пациентов специальных психиатрических клиник, попавших туда главным образом за различные сексуальные извращения. С 1943 года часть «усилили» кастрированными гомосексуалистами. Для освобождения из концлагеря им предлагали сделать операцию, после которой отравляли в карательную часть.Наконец к Дирлевангеру стали отправлять политически неблагонадежных. Однако от этой практики вскоре отказались. Несмотря на страшную славу своей части и абсолютную ненависть к ней местных жителей, немецкие коммунисты, насильно одетые в эсэсовскую форму, даже рискуя быть расстрелянными, десятками переходили на сторону партизан.Присутствовали в зондеркоманде и коллаборационисты, но в целом их Дирлевангер не слишком жаловал, находя недостаточно «отмороженными».Такого рода подбор кадров был неслучаен. Оскар Дирлевангер, будучи человеком криминального склада, подверженный сексуальным девиациям и страдающий психическими расстройствами, собирал вокруг себя подобных персонажей, справедливо полагая, что у них нет никаких моральных ограничений и они способны на любое зверство. А главным методом борьбы с партизанами не только он сам, но и его вышестоящие начальники считали абсолютный террор, обращенный не только против партизан, но и всего населения в зоне активности народных мстителей. Дирлевангеровцы истребляли население оказавшихся в зоне их действий деревень поголовно, включая назначенных оккупантами старост, полицаев и участников коллаборационистских «отрядов самообороны».Опыт 36-ой гренадерской дивизии СС «Дирлевангер» и аналогичных частей в дальнейшем был тщательно изучен американскими специалистами, взят на вооружение и широко использовался не только в Корее и Вьетнаме. Аналогичным образом действовали подготовленные американскими «зелеными беретами» боевики контрпартизанских отрядов и «эскадронов смерти» в Латинской Америке и в других частях планеты, руководствуясь лозунгом «Больше террора — больше победы!»Понятно, что для выполнения преступных и бесчеловечных приказов требуется специфический контингент. И костяком всех подобных формирований всегда являлись уголовники и люди с серьезными отклонениями.Так что нет ничего удивительного в том, что теперь эти методы американских спецслужб реализуются на Украине.Следует также обратить внимание на то, что уголовники, хотя и являются «ценной» и «необходимой» составляющей подобных формирований, все же не должны составлять в них большинство. Так, например, возникшее в значительной степени «стихийно» формирование «Торнадо» (ранее называющееся «Шахтерск»), состоящее почти полностью из уголовников, Киев в конце концов вынужден был расформировать. А часть его боевиков отправить за решетку.Обвиненные в убийствах, разбое, рэкете, пытках и изнасилованиях, они на суде говорили, что их сделали «крайними», а сами они не совершали ничего такого, чего бы не делали их «побратимы» из других карбатов или ВСУ. И это правда. Но есть один нюанс: спецрота ППС «Торнадо», включенная в состав МВД, ушла в «свободное плавание», не подчиняясь никому и ограничив свое участие в «АТО» рэкетом и разбоем на оккупированной украинскими формированиями территории ЛНР.Между прочим, киевских карателей и их гитлеровских предшественников объединяют не только американские методички и инструкции советников. В карбатах присутствует настоящий культ Оскара Дирлевангера. В среде украинских неонацистов он едва ли не более популярная фигура, чем Бандера и Шухевич. Боевики даже набивают себе татуировки с его портретом и эмблемой 36-й дивизии СС – двумя скрещенными гранатами, и называют его именем свои группы.И наконец, отметим, что создание такого формирования прямо свидетельствует о намерении Киева активизировать боевые действия в ближайшее время. Поскольку держать подобные подразделения без дела и без постоянных потерь небезопасно и накладно. Автор: Борис Джерелиевский Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 96 Источник Похожие новости С-400: сокрушительный удар по гегемонии США Очередное польское самоубийство Народ во власти алчных олигархов

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