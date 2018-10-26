Киев возмущен: в ОБСЕ не обнаружили присутствия России в Донбассе

ОБСЕ не располагает доказательствами, подтверждающими присутствие российских военных на территории Донбасса, сообщил зампредседателя специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александр Хуг в интервью американскому изданию Foreign Policy.

Отвечая на вопрос журналистов о позиции ОБСЕ по поводу роли России в событиях на востоке Украины, он отметил, что сотрудники миссии, постоянно присутствующие на Донбассе, «не увидели прямых доказательств российского вмешательства».

Хуг отметил, что в Донбассе его коллеги видели людей, одетых в военную форму с российской атрибутикой, однако оговорился, что такую форму может купить каждый, поскольку она находится в свободном доступе. Он также добавил, что кроме «российских» военных, видел людей в форме со знаками и других стран, таких как Германия или Испания.

Это сообщение спровоцировало гневную реакцию некоторых киевских политиков. Так, вице-спикер Верховной рады и представитель Украины на переговорах в Минске Ирина Геращенко назвала слова Хуга о невмешательстве России «нелепым и неудачным заявлением».

Украинский журналист и депутат Рады Мустафа Найем также возмутился высказыванием Хуга. «Я извиняюсь, а это только я вижу тут явные признаки шизофрении, или они уже это не скрывают?» — написал он на своей странице в фейсбуке на русском языке.

Общественный деятель Семен Кабакаев заявил, что выводы ОБСЕ не объективны, поскольку «половина состава наблюдателей — из РФ, и финансирование миссии идет из РФ». Он также добавил, что ни в ОБСЕ, ни в другой миротворческой миссии не должно быть представителей бывших советских стран.

Само издание Foreign Policy позже удалило из интервью слова Хуга о невмешательстве российских военных. Об этом говорится в заметках к опубликованному ранее материалу на сайте журнала.

Как пояснили представители СМИ, Хуг просто неверно подобрал слова для выражения своего мнения.

«Мы исключили это замечание, поскольку оно не передало подразумевавшуюся им точку зрения. Далее он приводит факты и наблюдения, которые зафиксировали его наблюдатели», — рассказали журналисты.

Вместо удаленного высказывания Хуга журнал поставил многоточие. После этого следуют слова представителя ОБСЕ о том, что в процессе работы его коллеги видели «конвои, которые въезжают и выезжают с Украины по грязным дорогам посреди ночи, минуя официальные пограничные пункты». По словам Хуга, он также разговаривал с военными, взятыми в плен украинскими войсками, которые утверждали, что являются российскими военнослужащими.

Зампредседателя СММ ОБСЕ согласился с редактурой текста интервью. «Опубликованный текст ввел в заблуждение и не отображает мою точку зрения», — сказал он и отметил, что миссия ОБСЕ устанавливает факты, а не интерпретирует их.

Ранее Хуг заявил журналистам, что, по его мнению, боевые действия в Донбассе можно остановить за считаные часы. При этом он добавил, что за это время можно прекратить силовую часть конфликта, однако на полное его завершение потребуется гораздо больше времени. В частности, заявил Хуг гораздо больше времени понадобится на разминирование территории, на которой развернулся конфликт, на восстановление разрушенных населенных пунктов и возрождение экономики Донбасса.

Хуг также подчеркнул, что обе стороны конфликта нарушают перемирие, а также сказал, что шаги к прекращению конфликта должны быть «зеркальными».

Александр Хуг покинет должность заместителя главы СММ ОБСЕ на Украине, где он работал последние четыре с половиной года, 31 октября. Британский дипломат Марк Этерингтон заменит его на этой должности. Этерингтон уже имеет опыт руководства международными миссиями, в частности, последние четыре года он работал под руководством Хуга.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине начала работу в марте 2014 года после обращения правительства Украины с согласия стран-участниц организации. Основными задачами миссии являются объективное наблюдение за ситуацией в зоне конфликта и установление диалога между его участниками. Наблюдатели были отправлены в 10 городов Украины, а осенью 2015 года миссия ОБСЕ открыла офис на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики в Горловке.