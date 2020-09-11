Киев водной блокадой пытается поставить крымчан на колени

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Республика и Россия в целом справятся с возникшей шесть лет назад проблемой

Постмайданные власти Незалежной заблокировали Северо-Крымский канал, чтобы устроить геноцид населения полуострова, но инициаторы этого преступления рано или поздно за него ответят. Об этом заявил первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

Он подчеркнул, что введение водной блокады равносильно перекрытию поставок продовольствия и электроэнергии. Шаги киевского режима с блокировкой водной артерии из Днепра были направлены не на то, чтобы вернуть Крым в состав Украины, как объявляло руководство соборной, а на то, "чтобы продолжать геноцид" крымчан, одобривших на референдуме в 2014 г. решение вернуться в состав России, считает сенатор.

Он убежден, что организаторы блокады ответят за свое преступление в отношении населения полуострова.

"Они не поставят ни крымчан, ни Россию в целом на колени. Мы достаточно мощная и сильная держава, которая справится с такой проблемой", – цитирует РИА ФАН Джабарова.

Ранее глава Республики Сергей Аксенов на своей странице "вКонтакте" призвал власти РФ ввести уголовные дела против тех граждан Незалежной, кто был инициатором водной блокады. А затем уже, добавил он, процесс дойдет и до международного трибунала. Он также считает, что Киев, перекрыв СКК весной 2014-го, просто наказывает крымчан за свой свободный выбор.

Напомним, накануне власти полуострова сообщили, что в качестве меры по преодолению проблемы дефицита воды в Симферопольском и Бахчисарайском районах планируют пробурить новые скважины Это позволит увеличить объем поставляемой воды почти вдвое – до 70 тыс. куб. в сутки.

Еще ранее крымчанам объявили, что придется потерпеть сложившуюся ситуацию с ограничением подачи воды до марта 2021 года.

