Киев вновь соблазняет Кишинёв европейским газом

В Кишинёве вежливо объяснили, почему не согласны

Киеву не даёт покоя тот факт, что Молдова пользуется российским газом, поэтому время от времени украинская сторона делает «очень выгодные» предложения молдавской. Пока – безрезультатно. Однако в Киеве не теряют надежду, и в который раз предложили Кишинёву перейти на идеологически правильный европейский газ, аргументируя своё предложение тем, что цены на газ в Европе начали падать – в четверг цена на газ на биржах ЕС снизилась до $70 за тысячу кубометров.

«Цена на газ в Европе падает, и, соответственно, падает цена закупки газа «Оператором ГТС». Цена закупки на вчера составила 2700 грн без НДС (чуть меньше 100 долларов). Приятная цифра»,

– написал генеральный директор «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон на своей странице в социальной сети в Facebook.

При этом он обеспокоен тем, что Молдавия переплачивает за российский газ и даже уже подсчитал – сколько переплачивает.

«Если бы сейчас Молдова самостоятельно импортировала газ из ЕС через Украину, то цена на входе в Молдову была бы 108,17 долларов без НДС (100 долларов за газ и 8,17 долларов за доставку до границы Украина-Молдова). Экономия могла бы составить 65 долларов (38%) на тысяче кубометров. За месяц – более 10 млн долларов США»,

– пишет Макогон. Ключевым же в этом предложении является не цена на газ, а 8,17 долларов за доставку по украинской ГТС.

В Кишинёве предложение услышали и ответили.

В «Молдовагаз» объяснили украинским коллегам, что они работают с «Газпромом» по долгосрочному контракту. В краткосрочной же перспективе, то есть, именно сегодня и, может быть, завтра, действительно, было бы дешевле купить газ в Европе.

Однако по договору с «Газпромом» цена на газ для Молдовы постоянно снижается, поэтому в среднесрочной перспективе Молдова выигрывает от покупки российского газа.

К концу года российский газ для Молдовы будет стоить около $100. И такой цена будет оставаться долго, чего нельзя сказать о европейских ценах на газ, которые уже к осени могут стать выше российских, что уже было в 2016 – 2017 годах.

По мнению заместителя директора Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексея Гривача, украинский оператор ГТС лучше бы в первую очередь подумал о своих потребителях, а уже потом решал проблемы соседей.

«При значительных запасах в ПХГ Украина продолжает закупать газ у европейских трейдеров в больших объёмах, чем в прошлом году, и со значительной премией к цене на хабах. При том, что средняя цена на спотовый газ на немецком хабе NCG в марте составляла $92 за тысячу кубометров. С учётом доставки до Украины и тарифов на точки входа украинского оператора получается цена в $130. А о том, что Европа продаёт Украине всё тот же российский газ, не говорил только ленивый»,

– отметил эксперт.

Это не первое «интересное» предложение Киева Кишинёву, и каждый раз в Молдавии подробно и вежливо объясняют, почему эти предложения не являются «интересными». Однако проходит время, и в Киев решает сделать новую попытку…