Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Главы областных администраций Украины готовят обращения к российскому руководств...
«Вали пешком до Киева! Надоело терпеть хреновню!»: Соловьев окончательно изгнал ...
На три части: сценарий развала Украины расписан и утверждён постранично
Шире круг: Госдума готовит третий пакет антикризисных законов
Главная / Украина

Киев вновь соблазняет Кишинёв европейским газом

24 апреля 2020, 12:10  •  161 • Украина
В Кишинёве вежливо объяснили, почему не согласны
Киеву не даёт покоя тот факт, что Молдова пользуется российским газом, поэтому время от времени украинская сторона делает «очень выгодные» предложения молдавской. Пока – безрезультатно. Однако в Киеве не теряют надежду, и в который раз предложили Кишинёву перейти на идеологически правильный европейский газ, аргументируя своё предложение тем, что цены на газ в Европе начали падать – в четверг цена на газ на биржах ЕС снизилась до $70 за тысячу кубометров.
«Цена на газ в Европе падает, и, соответственно, падает цена закупки газа «Оператором ГТС». Цена закупки на вчера составила 2700 грн без НДС (чуть меньше 100 долларов). Приятная цифра»,
– написал генеральный директор «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон на своей странице в социальной сети в Facebook.
При этом он обеспокоен тем, что Молдавия переплачивает за российский газ и даже уже подсчитал – сколько переплачивает.
«Если бы сейчас Молдова самостоятельно импортировала газ из ЕС через Украину, то цена на входе в Молдову была бы 108,17 долларов без НДС (100 долларов за газ и 8,17 долларов за доставку до границы Украина-Молдова). Экономия могла бы составить 65 долларов (38%) на тысяче кубометров. За месяц – более 10 млн долларов США»,
– пишет Макогон. Ключевым же в этом предложении является не цена на газ, а 8,17 долларов за доставку по украинской ГТС.
В Кишинёве предложение услышали и ответили.
В «Молдовагаз» объяснили украинским коллегам, что они работают с «Газпромом» по долгосрочному контракту. В краткосрочной же перспективе, то есть, именно сегодня и, может быть, завтра, действительно, было бы дешевле купить газ в Европе.
Однако по договору с «Газпромом» цена на газ для Молдовы постоянно снижается, поэтому в среднесрочной перспективе Молдова выигрывает от покупки российского газа.
К концу года российский газ для Молдовы будет стоить около $100. И такой цена будет оставаться долго, чего нельзя сказать о европейских ценах на газ, которые уже к осени могут стать выше российских, что уже было в 2016 – 2017 годах.
По мнению заместителя директора Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексея Гривача, украинский оператор ГТС лучше бы в первую очередь подумал о своих потребителях, а уже потом решал проблемы соседей.
«При значительных запасах в ПХГ Украина продолжает закупать газ у европейских трейдеров в больших объёмах, чем в прошлом году, и со значительной премией к цене на хабах. При том, что средняя цена на спотовый газ на немецком хабе NCG в марте составляла $92 за тысячу кубометров. С учётом доставки до Украины и тарифов на точки входа украинского оператора получается цена в $130. А о том, что Европа продаёт Украине всё тот же российский газ, не говорил только ленивый»,
– отметил эксперт.
Это не первое «интересное» предложение Киева Кишинёву, и каждый раз в Молдавии подробно и вежливо объясняют, почему эти предложения не являются «интересными». Однако проходит время, и в Киев решает сделать новую попытку…
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



161
Источник
Похожие новости
24 апреля 2020, 03:10
«Суки нерусские. Рада кишит коронавирусом» – депутат
23 апреля 2020, 17:10
Зеленский отрёкся от «беркутовцев»
24 апреля 2020, 03:10
США признали, что проводят опыты в биологических лабораториях на Украине
24 апреля 2020, 01:10
Слава Украине! Штанам Саакашвили слава!
24 апреля 2020, 01:10
«Старый Бобик Саакашвили» с первых же дней начнёт подсиживать Шмыгаля и всё разрушит – Соколовская
23 апреля 2020, 19:10
Эксперт: карантин на Украине может затянуться на 2 года
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 апреля 2020, 01:10
Воздушная "стычка" на Балтике: Истребители России пролетели над эсминцем США, F-16 кинулись на перехват
22 апреля 2020, 03:10
"Украина всех перехитрила. Опять": Блогер о претензиях "Нафтогаза" на "бесплатную" российскую нефть
20 апреля 2020, 07:10
«Украина – это торпеда для Польши» – киевский эксперт
22 апреля 2020, 07:10
На три части: сценарий развала Украины расписан и утверждён постранично
17 апреля 2020, 22:10
Выдержал лишь три минуты: "Невыразительному" Силуанову дали недвусмысленный намёк
19 апреля 2020, 12:10
Россия сыграла минорную "ноту" Норвегии из-за Шпицбергена
21 апреля 2020, 06:10
Разъяреный Аваков размечтался об убийствах без суда и следствия
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.