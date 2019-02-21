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Киев вновь пригрозил расторгнуть договор по Азовскому морю с Москвой

21 февраля 2019, 15:39  •  152 • Украина
Украина расторгнет договор с Россией по Азовскому морю в обозримой перспективе. Об этом заявил глава украинского МИД Павел Климкин.
 
Reuters
 

«В обозримой перспективе мы это сделаем (расторгнем договор. — RT). Тогда, когда после слушаний у нас будет полностью зафиксирована юридическая позиция и будут решены вопросы по международному арбитражу», — цитирует ТАСС министра.

По его словам, если бы украинская сторона прекратила действие соглашения раньше, то «Россия использовала бы это для ослабления юридической позиции» Украины.

При этом он подчеркнул, что расторжение договора «не является панацеей».

В сентябре Климкин уже заявлял, что Украина прекратит действие договора с Россией о сотрудничестве в использовании Азовского моря.

Глава МИД Украины также отмечал необходимость пересмотра всей договорно-правовой базы с Россией.

В Кремле, комментируя возможность заключения нового соглашения по Азовскому морю, отмечали, что Россия ориентируется на существующий договор. 

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