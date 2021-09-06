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Киев вновь поднял "закрытый для России вопрос": Советник нашёл новую причину потери Крыма

06 сентября 2021, 20:30  •  56 • Политика
Представитель Офиса президента Украины Алексей Арестович выдал новую причину "потери" Крыма.
В Киеве опять нашли виновных в "потере" Крыма. На этот раз советник главы Офиса Зеленского Алексей Арестович заявил, что причиной стало бездействие военных. По его словам, среди армейцев царило моральное опустошение в те дни.
В интервью YouTube-каналу UKRLIFE.TV Арестович заявил, что Незалежной следовало мобилизовать армию, однако этого не случилось, так как среди военных был "тотальный моральный обвал".
Несмотря на то что Москва неоднократно подчёркивала, что вопрос о принадлежности Крыма закрыт (большинство крымчан отдали свое "да" на референдуме за воссоединение с Россией), на Украине год за годом раскачивают эту тему.
По версии Арестовича, именно безволие военных позволило "сдать" полуостров. В те времена командиры ссылались на Киев, а Киев ссылался на устав, пояснил советник президентского офиса.
Стоит напомнить, что на фоне обсуждений по поводу возможной встречи лидеров России и Украины в Кремле подчёркивали, что территориальная принадлежность Крыма не может быть темой встречи.

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