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Киев ведёт сепаратные переговоры о мире

17 октября 2019, 15:09  •  191 • Украина
На днях министр иностранных дел Украины уверял в телевыступлении, что тем, кто воевал на стороне народных республик, амнистии ждать не стоит. То ли и в самом деле не в курсе, то ли намеренно юлит. Дело в том, что, со слов бывшего спикера Рады Андрея Парубия, «команда Зеленского договорилась с западными партнёрами об амнистии боевиков ДНР и ЛНР» (sic!) А ещё, как нам стало известно, эмиссары Зеленского предлагают в одностороннем порядке отвести украинские войска от линии разграничения на 100 км.
По всей вероятности, партнёры Зеленского по «нормандскому формату» смогли на него надавить, как следует. Амнистия всем участникам боевых действий была ключевым условием «Минска-2», но, как ни пыталась команда Зеленского увильнуть от исполнения этого условия, манёвр не удался. Вопрос лишь в том, удастся ли Зеленскому реализовать договорённости, или ему вновь придётся прибегнуть к услугам националистов – чтобы те разыграли спектакль с горящими покрышками под окнами президентской администрации, убеждая весь мир, что украинцы, мол, против амнистии «боевикам». А ещё непонятно, коснётся ли амнистия добровольцев-бандеровцев, убивавших на Донбассе мирных жителей и грабивших их дома, отсылая затем в центральные и западные области страны целые контейнеры с награбленным добром. Если амнистия и в самом деле – решённое дело, будет занятно понаблюдать, как участники боевых действий с противоположных сторон поладят друг с другом. И сможет ли Донбасс простить и забыть о тысячах погибших.
Также Зеленский готов отвести войска от линии разграничения на 100 (по другим данным, на 80) километров. Об этом сообщили представители Берлина и Парижа, участвующие в организации встречи в «нормандском формате». Причём Зеленский готов отдать команду к ретираде даже в том случае, если вооружённые силы ДНР и ЛНР не последуют примеру украинской стороны (отойти на сто км ополченцы не смогут чисто технически – это будет означать сдачу ими Донецка и Луганска). Националисты уже назвали этот «манёвр Зеленского» «отступлением» и «признанием поражения в войне». Вот только едва ли несколько тысяч бандеровских «активистов» смогут остановить мирный процесс – скомандовал-то Зеленскому Запад. Против которого не попрёшь.

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