«Киев ведёт себя нагло и беспардонно»: смогут ли США урегулировать конфликт между Украиной и Венгрией

Киев рассчитывает на поддержку Соединённых Штатов в конфликте с Венгрией, заявили в МИД Украины. Ранее Будапешт наложил вето на работу комиссии НАТО — Украина из-за принятого в 2017 году закона об образовании, запретившего вести обучение в стране на языках нацменьшинств. Эксперты отмечают, что Венгрия, стремясь отменить эту инициативу, будет препятствовать интеграции Киева в альянс и не поддастся никакому давлению. Источник RT в украинском МИД подтвердил, что Киев обсуждал этот вопрос с некоторыми странами Западной Европы, но поддержки так и не получил. Сможет ли Белый дом повлиять на спор восточноевропейских государств, разбирался RT.

Флаги Венгрии, Украины и Евросоюза в украинском городе Берегово, где проживают закарпатские венгры © Sergiy Gudak / AFP

Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль заявила, что Киев надеется на поддержку США в непростом диалоге с Венгрией. По её мнению, Вашингтон способен повлиять на позицию Будапешта, который препятствует интеграции Украины в альянс.

«Мы рассчитываем на существенную помощь со стороны США, особенно в переговорах с венграми. Потому что без медиаторства мы вряд ли сможем снять блокаду», — отметила Зеркаль.

Очередное обострение в отношениях двух стран началось в прошлом году, когда Украина приняла спорный закон об образовании, лишивший закарпатских венгров возможности получать образование на родном языке.

Стремясь повлиять на позицию Киева, Будапешт воспользовался правом вето и заблокировал работу комиссии НАТО — Украина.

Твёрдая позиция Будапешта вызывает обеспокоенность у Киева — в том числе из-за грядущего саммита альянса в Брюсселе, запланированного на 11—12 июля. На этой встрече эксперты НАТО должны представить свою оценку промежуточных итогов реформы Вооружённых сил Украины.

Замминистра иностранных дел констатировала, что переговоры с представителями венгерской общины зашли в тупик. При этом Зеркаль подчеркнула, что Будапешт препятствует достижению компромисса по языковому вопросу.

Она рассказала, что очередные переговоры между двумя государствами пройдут 22 июня. На встрече будут присутствовать министры образования и главы венгерского и украинского МИД.

Скандальный закон

Новый закон об образовании вступил в силу на Украине 28 сентября 2017 года. Согласно этому документу преподавание в школах и вузах должно проводиться исключительно на украинском языке.

Город Берегово, населённый преимущественно венграми

© Sergiy Gudak / AFP

Наибольший резонанс закон об образовании вызвал у тех граждан Украины, которые преимущественно говорят на русском, румынском, венгерском, польском, болгарском и словацком языках. Наиболее остро на инициативу Киева отреагировал Будапешт. Венгрия потребовала изменить закон, препятствуя интеграции Украины в НАТО.

«Венгрия три раза блокировала заседание комиссии НАТО — Украина, и мы пока не можем достичь компромисса. Министерство иностранных дел неоднократно обращалось за помощью к руководству ЕС, обсуждали этот вопрос с руководителями МИД некоторых стран Западной Европы. Но никакого особого результата не получили», — констатировал источник RT в МИД Украины.

Заокеанский арбитр

Собеседник RT подчеркнул, что Киев действительно рассчитывает на помощь Соединённых Штатов в конфликте с Венгрией. По его словам, Вашингтон способен сыграть роль арбитра и «надавить на Венгрию и на ЕС».

«Теперь вся надежда только на США», — отметил источник RT в МИД Украины.

30 мая госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео призвал министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто поддержать интеграцию Украины в НАТО. Глава Госдепа указал на необходимость содействия Киеву перед лицом «российской агрессии». Тем не менее ситуация не сдвинулась с мёртвой точки.

Будапешт продолжает настаивать на том, что живущие в Закарпатье венгры имеют право на автономию, а Киев нарушает права нацменьшинства.

На фоне политических претензий Венгрии неизвестные дважды поджигали здание офиса Общества венгерской культуры в украинском Ужгороде (4 и 27 февраля 2018 года).

Будапешт осудил инциденты и обратился к ОБСЕ с просьбой учредить постоянную миссию на Западной Украине, чтобы эта инстанция регулярно проводила мониторинг соблюдения прав этнических венгров. В ответ глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что не видит необходимости в международном контроле.

Помимо прочего, Будапешт возмутился решением Киева открыть воинскую часть неподалёку от города Берегово, большую часть жителей которого составляют венгры. По мнению Сийярто, подобными планами власти Украины демонстрируют, что венгерское меньшинство рассматривается ими как угроза.

Между тем в Киеве не скрывают, что не собираются идти на политические уступки, опасаясь роста сепаратистских настроений среди национальных меньшинств. В начале июня СБУ заподозрила, что венгерский благотворительный фонд «Закарпатский центр экономического развития» якобы призывает к нарушению территориальной целостности Украины.

Сожжённое здание офиса Общества венгерской культуры в Ужгороде

© Кадр: видео YouTube / Карпатський Об'єктив

«Принципиальный вопрос»

Попытки Киева надавить на венгерскую общину и Будапешт обречены на провал, заявил в беседе с RT украинский политолог Владимир Скачко. По его мнению, Венгрия будет препятствовать интеграции Украины как в НАТО, так и в ЕС.

«Венгрия приложит максимум усилий на международном уровне, чтобы добиться отмены запретительных норм в законе об образовании. Для неё это принципиальный вопрос. Будапешт очень трепетно относится к закарпатским венграм. Я уверен, что на жёсткую позицию Венгрии не смогут повлиять даже США», — подчеркнул Скачко.

Эксперт полагает, что инициативы Киева по украинизации общества могут привести к всплеску оппозиционных настроений в среде других национальных меньшинств. Вместо проявления терпимости и уважения к культуре европейских народов Киев проводит политику «запугивания», стремясь сделать всех граждан страны «украинцами».

Скачко выразил сомнение, что серьёзное противодействие со стороны Венгрии подтолкнёт руководство Украины к тому, чтобы изменить закон. По его словам, если для закарпатских венгров будет сделано исключение, то другие национальные меньшинства, а также русскоязычные граждане страны потребуют аналогичных послаблений.

«В Киеве наивно полагают, что за нападки на Россию Запад и США должны терпеть его выходки и заступаться в случае конфликтов. Поэтому в языковом вопросе украинские власти ведут себя так нагло и беспардонно. Правда, в ответ на это население некоторых территорий Украины при поддержке внешних сил может воспользоваться правом на самоопределение», — резюмировал Скачко.