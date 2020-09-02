Киев в шоке от перспективы выполнения Минских соглашений • 50 • Украина

За выполнение Минских соглашений грозят тюрьмой. На Украине разразился грандиозный скандал – экс-президент Пётр Порошенко и его соратники кричат о зраде, причём самой настоящей. Дело в том, что недавно назначенный заместителем председателя украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Витольд Фокин (первый премьер-министр незалэжной Украины), судя по всему, прочитал-таки Минские соглашения. И спросил, а в чём, собственно, проблема? Давайте выполнять по пунктам.



Написано же ясно и понятно: амнистия для всех участников вооружённого конфликта, после чего проводим выборы. Опять же, почему не предоставить особый статус, причём Фокин уверен, что предоставить этот особый статус следует Донецкой и Луганской областям в административных границах, а не ОРДЛО.



Сказать, что в Киеве случилась истерика, – ничего не сказать.



Порошенко и его камарилья требуют срочно отозвать «зрадника» из состава украинской делегации и грозят ему тюрьмой. Турчинов объявил предложение Фокина «государственным преступлением». Офис президента поспешил заверить, что президент тут ни при чём, это «дедушка» Фокин сам придумал.



о «дедушка» украинской политики озвучил лишь то, под чем поставил свою подпись Пётр Порошенко, будучи президентом Украины. И логика в том, чтобы предоставить особый статус всей территории Донбасса, безусловно, есть.



На Киев же больше всего произвело впечатление слово «амнистия» – неужели боятся, что ополченцы Донбасса приедут в Киев и во Львов?



Кроме того, истерика лишний раз подтвердила тот факт, что Минские соглашения украинские политики не читали. А читал ли их Пётр Порошенко, прежде чем поставить под документом свою подпись?



Кстати, представители ДНР и ЛНР давно предлагали распечатать текст Минских соглашений и раздать всем участникам украинской делегации.



Решения съезда – в жизнь? В последний день лета состоялся съезд партии «Слуга народа», неоднократно переносившийся из-за того, что часть депутатов болела COVID-19. Президент Украины Владимир Зеленский подвёл итоги года работы в парламенте, отметил, что был проделан большой путь, но не без ошибок. Добавил, что ошибки нужно будет исправить и впереди ещё много работы, а сделано будет намного больше, чем за прошедший год, который был очень тяжёлым (не поспоришь).



На съезде было заявлено об участии в предстоящих осенних выборах на местах и представлены кандидаты в мэры городов от «Слуги народа» всего 23 кандидата.



Самый интересный из них – кандидат в мэры Одессы комик и экс-кавээнщик Олег Филимонов, который признался, что сам президент предложил ему баллотироваться в мэры. Комик подумал и решил, а почему бы и нет? При этом свои шансы на победу он оценивает очень высоко.



А кандидатом в мэры Тернополя стал шоумен Виктор Гевко.



Съезд партии проходил на крыше КВЦ «Парковый». А под стенами здания устроили митинг обманутые инвесторы жилых комплексов, которые постоянно протестуют в Киеве, но их никто не слышит. В этот раз они настолько мешали произносить речи на съезде, что была вызвана полиция, которая вступила в драку с митингующими. В итоге самых активных задержали и увезли.



Благими намерениями… Президент Украины Владимир Зеленский внезапно, выступая на съезде своей партии, рассказал о том, что на Украине необходимо провести реформы: налоговую, судебную, образовательную, правоохранительную и медицинскую. Народ замер в ужасе – что, опять? Реформировали, реформировали и недореформировали? Есть только один-единственный вариант медицинской, образовательной и правоохранительной реформ – вернуть всё назад.



Верховную Раду пора закрывать. На карантин. По состоянию на 31 августа в украинском парламенте заболели 23 народных депутата и 7 работников аппарата Верховной Рады. 23 депутата – это более 5%, что означает – эпидемический порог преодолён, парламент необходимо срочно закрывать на карантин. Впрочем, потеря для страны будет небольшая, многие и не заметят.



Коронавирусные рекорды. Количество заболевших COVID-19 за сутки в последние дни уверенно перешагнуло отметку две тысячи и пошло дальше. Президент Украины Владимир Зеленский честно признался, что если так пойдёт и дальше, то система здравоохранения просто рухнет. Как предполагают специалисты, инфицированных может быть и больше, ведь количество сделанных тестов на миллион населения составляет всего лишь 34,2 тысячи. Для сравнения: в России на миллион жителей протестировано 244,6 тысячи человек. Одной из причин увеличения статистики заражений называют нехватку средств в фонде по борьбе с пандемией. А, как мы помним, деньги оттуда брали на всё, включая строительство дорог.



Весной в бюджетном фонде по борьбе с пандемией было 64,7 млрд гривен ($2,4 млрд), но к августу от этих денег ничего не осталось. Непосредственно на здравоохранение потратили только 16 млрд гривен. Остальное – и на дороги, и на борьбу с безработицей, и даже на местные выборы.



Опять вернулись антицыганские настроения. В селе Андреевка, что в Харьковской области, жители вышли на митинг против цыган, проживающих на территории района. Более 500 человек организовали мирный митинг с разрешения местных властей, который оказался в результате совсем не мирным. После запланированной акции люди с криками «уезжайте» стали прорываться к частному дому, где проживали цыгане. Нападающих на дом людей смогли остановить сотрудники полиции, однако в доме всё же успели разбить окна, сами жильцы не пострадали. Причиной для конфликта стала драка местного парня с цыганами. После того как жителей села удалось успокоить, в Андреевке осталось дежурить 80 сотрудников полиции, а цыганские семьи пришлось эвакуировать.



Селяне требуют выселить цыган не только из Андреевки, но и из всего района.



Причастные к расстрелу автобуса отправились в СИЗО. Суд арестовал всех причастных к расстрелу автобуса под Харьковом. 16 человек останутся в СИЗО на 60 суток. Двое из задержанных – из Харькова, остальные – из Днепропетровска. Пока шёл суд, группа поддержки, состоящая из националистов и радикалов, жгла под зданием МВД фаеры и выкрикивала лозунги на тему «патриоты страну защищали».



Организатором буйства радикалов выступил известный украинский неонацист Евгений Карась, который уверяет: украинский суд действует противозаконно, отправив в СИЗО «патриотов».



У Порошенко арестовали 94% акций. Всю недвижимость и акции судостроительного завода «Кузница на Рыбальском», которыми владел бывший президент Украины Пётр Порошенко, арестовали. Арест был произведён по ходатайству офиса Генерального прокурора Украины в соответствии с подозрением Порошенко в отмывании и легализации им преступных доходов, хищениях, умышленном уклонении от уплаты налогов и подделке документов. Всё! Киев сдался! Украина официально перешла под внешнее управление!



Карантин на Украине признали неконституционным. КСУ вынес своё решение, по которому неконституционными являются:



– ограничение заработных плат чиновников и судей;



– закрытие заведений общественного питания;



– изменения в госбюджете;



– ограничение передвижения;



– ограничение в транспортных перевозках;



– ограниченный доступ к медпомощи.



Понятно, что главным в этом списке следует считать первый пункт, потому что это ограничение тут же сняли, а про остальные пока молчат. Ждём открытия ресторанов в «красной зоне» и открытия всех границ. В связи с решением КСУ непонятно, почему хасидов не пускают в Умань.



Граница на замке. В аэропорту Борисполь попала в настоящую переделку группа хасидов, прибывшая из Великобритании. Их окружили и отправили на тот же самолёт. Хитрый план хасидов состоял в том, чтобы прилететь в Киев под видом транзитных пассажиров с билетами в другие страны из, например, Львова. Ну а по дороге из Киева во Львов легко можно попасть в Умань.



Увы, украинские пограничники немного не поверили, что из Великобритании попасть в Италию нельзя никак иначе, чем через Киев и Львов.



Планов громадьё. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов уже во второй раз заявил о возможном восстановлении разрушенного производства вакцин в стране. Степанов отметил, что процесс восстановления будет долгим, ведь фармакологическая отрасль целенаправленно разрушалась ещё с 90-х годов. При этом политик заверил, что предприниматели, имеющие свои линии для выпуска вакцин, имеются, однако, невозможно выпускать то, что ещё не разработано. Не прошло и тридцати лет, как спохватились и задумались. Правда, пока дальше заявлений дело не двигается. А планы по восстановлению украинской фармакологии кажутся фантастикой.



Ивано-Франковск против карантина. В Ивано-Франковске под зданием областной государственной администрации прошёл митинг против внесения города в «красную» карантинную зону. Сотни людей вышли на акцию протеста, чтобы отстоять права малого бизнеса на работу во время пандемии. Среди протестующих были и школьные учителя, которым трудно работать в режиме дистанционного обучения.



В области с населением почти 600 тыс. человек болеет 5,6 тыс. человек, что приближается к 1% населения. Эпидемии нет, но ситуация в области действительно серьёзная, если учесть, что по Украине в целом болеет менее 0,15%.



Городские власти уже объявили, что летние каникулы для школьников пока продолжаются, дистанционного обучения в ближайшее время не будет, а там посмотрим.



Непонятно одно, зачем митинги и запреты, когда есть решение КСУ?



Опять всё пошло не так. В понедельник, 31 августа, в Киеве с майдана Независимости запустили жёлто-синий трезуб из воздушных шаров. Толпа ликовала. Но недолго. Как только кто-то крикнул «На Москву!», трезуб немного подумал и рухнул. Судя по всему, небесам точно известно, чем заканчиваются призывы «на Москву!».



За выполнение Минских соглашений грозят тюрьмой. На Украине разразился грандиозный скандал – экс-президент Пётр Порошенко и его соратники кричат о зраде, причём самой настоящей. Дело в том, что недавно назначенный заместителем председателя украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Витольд Фокин (первый премьер-министр незалэжной Украины), судя по всему, прочитал-таки Минские соглашения. И спросил, а в чём, собственно, проблема? Давайте выполнять по пунктам.Написано же ясно и понятно: амнистия для всех участников вооружённого конфликта, после чего проводим выборы. Опять же, почему не предоставить особый статус, причём Фокин уверен, что предоставить этот особый статус следует Донецкой и Луганской областям в административных границах, а не ОРДЛО.Сказать, что в Киеве случилась истерика, – ничего не сказать.Порошенко и его камарилья требуют срочно отозвать «зрадника» из состава украинской делегации и грозят ему тюрьмой. Турчинов объявил предложение Фокина «государственным преступлением». Офис президента поспешил заверить, что президент тут ни при чём, это «дедушка» Фокин сам придумал.о «дедушка» украинской политики озвучил лишь то, под чем поставил свою подпись Пётр Порошенко, будучи президентом Украины. И логика в том, чтобы предоставить особый статус всей территории Донбасса, безусловно, есть.На Киев же больше всего произвело впечатление слово «амнистия» – неужели боятся, что ополченцы Донбасса приедут в Киев и во Львов?Кроме того, истерика лишний раз подтвердила тот факт, что Минские соглашения украинские политики не читали. А читал ли их Пётр Порошенко, прежде чем поставить под документом свою подпись?Кстати, представители ДНР и ЛНР давно предлагали распечатать текст Минских соглашений и раздать всем участникам украинской делегации.Решения съезда – в жизнь? В последний день лета состоялся съезд партии «Слуга народа», неоднократно переносившийся из-за того, что часть депутатов болела COVID-19. Президент Украины Владимир Зеленский подвёл итоги года работы в парламенте, отметил, что был проделан большой путь, но не без ошибок. Добавил, что ошибки нужно будет исправить и впереди ещё много работы, а сделано будет намного больше, чем за прошедший год, который был очень тяжёлым (не поспоришь).На съезде было заявлено об участии в предстоящих осенних выборах на местах и представлены кандидаты в мэры городов от «Слуги народа» всего 23 кандидата.Самый интересный из них – кандидат в мэры Одессы комик и экс-кавээнщик Олег Филимонов, который признался, что сам президент предложил ему баллотироваться в мэры. Комик подумал и решил, а почему бы и нет? При этом свои шансы на победу он оценивает очень высоко.А кандидатом в мэры Тернополя стал шоумен Виктор Гевко.Съезд партии проходил на крыше КВЦ «Парковый». А под стенами здания устроили митинг обманутые инвесторы жилых комплексов, которые постоянно протестуют в Киеве, но их никто не слышит. В этот раз они настолько мешали произносить речи на съезде, что была вызвана полиция, которая вступила в драку с митингующими. В итоге самых активных задержали и увезли.Благими намерениями… Президент Украины Владимир Зеленский внезапно, выступая на съезде своей партии, рассказал о том, что на Украине необходимо провести реформы: налоговую, судебную, образовательную, правоохранительную и медицинскую. Народ замер в ужасе – что, опять? Реформировали, реформировали и недореформировали? Есть только один-единственный вариант медицинской, образовательной и правоохранительной реформ – вернуть всё назад.Верховную Раду пора закрывать. На карантин. По состоянию на 31 августа в украинском парламенте заболели 23 народных депутата и 7 работников аппарата Верховной Рады. 23 депутата – это более 5%, что означает – эпидемический порог преодолён, парламент необходимо срочно закрывать на карантин. Впрочем, потеря для страны будет небольшая, многие и не заметят.Коронавирусные рекорды. Количество заболевших COVID-19 за сутки в последние дни уверенно перешагнуло отметку две тысячи и пошло дальше. Президент Украины Владимир Зеленский честно признался, что если так пойдёт и дальше, то система здравоохранения просто рухнет. Как предполагают специалисты, инфицированных может быть и больше, ведь количество сделанных тестов на миллион населения составляет всего лишь 34,2 тысячи. Для сравнения: в России на миллион жителей протестировано 244,6 тысячи человек. Одной из причин увеличения статистики заражений называют нехватку средств в фонде по борьбе с пандемией. А, как мы помним, деньги оттуда брали на всё, включая строительство дорог.Весной в бюджетном фонде по борьбе с пандемией было 64,7 млрд гривен ($2,4 млрд), но к августу от этих денег ничего не осталось. Непосредственно на здравоохранение потратили только 16 млрд гривен. Остальное – и на дороги, и на борьбу с безработицей, и даже на местные выборы.Опять вернулись антицыганские настроения. В селе Андреевка, что в Харьковской области, жители вышли на митинг против цыган, проживающих на территории района. Более 500 человек организовали мирный митинг с разрешения местных властей, который оказался в результате совсем не мирным. После запланированной акции люди с криками «уезжайте» стали прорываться к частному дому, где проживали цыгане. Нападающих на дом людей смогли остановить сотрудники полиции, однако в доме всё же успели разбить окна, сами жильцы не пострадали. Причиной для конфликта стала драка местного парня с цыганами. После того как жителей села удалось успокоить, в Андреевке осталось дежурить 80 сотрудников полиции, а цыганские семьи пришлось эвакуировать.Селяне требуют выселить цыган не только из Андреевки, но и из всего района.Причастные к расстрелу автобуса отправились в СИЗО. Суд арестовал всех причастных к расстрелу автобуса под Харьковом. 16 человек останутся в СИЗО на 60 суток. Двое из задержанных – из Харькова, остальные – из Днепропетровска. Пока шёл суд, группа поддержки, состоящая из националистов и радикалов, жгла под зданием МВД фаеры и выкрикивала лозунги на тему «патриоты страну защищали».Организатором буйства радикалов выступил известный украинский неонацист Евгений Карась, который уверяет: украинский суд действует противозаконно, отправив в СИЗО «патриотов».У Порошенко арестовали 94% акций. Всю недвижимость и акции судостроительного завода «Кузница на Рыбальском», которыми владел бывший президент Украины Пётр Порошенко, арестовали. Арест был произведён по ходатайству офиса Генерального прокурора Украины в соответствии с подозрением Порошенко в отмывании и легализации им преступных доходов, хищениях, умышленном уклонении от уплаты налогов и подделке документов.Карантин на Украине признали неконституционным. КСУ вынес своё решение, по которому неконституционными являются:– ограничение заработных плат чиновников и судей;– закрытие заведений общественного питания;– изменения в госбюджете;– ограничение передвижения;– ограничение в транспортных перевозках;– ограниченный доступ к медпомощи.Понятно, что главным в этом списке следует считать первый пункт, потому что это ограничение тут же сняли, а про остальные пока молчат. Ждём открытия ресторанов в «красной зоне» и открытия всех границ. В связи с решением КСУ непонятно, почему хасидов не пускают в Умань.Граница на замке. В аэропорту Борисполь попала в настоящую переделку группа хасидов, прибывшая из Великобритании. Их окружили и отправили на тот же самолёт. Хитрый план хасидов состоял в том, чтобы прилететь в Киев под видом транзитных пассажиров с билетами в другие страны из, например, Львова. Ну а по дороге из Киева во Львов легко можно попасть в Умань.Увы, украинские пограничники немного не поверили, что из Великобритании попасть в Италию нельзя никак иначе, чем через Киев и Львов.Планов громадьё. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов уже во второй раз заявил о возможном восстановлении разрушенного производства вакцин в стране. Степанов отметил, что процесс восстановления будет долгим, ведь фармакологическая отрасль целенаправленно разрушалась ещё с 90-х годов. При этом политик заверил, что предприниматели, имеющие свои линии для выпуска вакцин, имеются, однако, невозможно выпускать то, что ещё не разработано. Не прошло и тридцати лет, как спохватились и задумались. Правда, пока дальше заявлений дело не двигается. А планы по восстановлению украинской фармакологии кажутся фантастикой.Ивано-Франковск против карантина. В Ивано-Франковске под зданием областной государственной администрации прошёл митинг против внесения города в «красную» карантинную зону. Сотни людей вышли на акцию протеста, чтобы отстоять права малого бизнеса на работу во время пандемии. Среди протестующих были и школьные учителя, которым трудно работать в режиме дистанционного обучения.В области с населением почти 600 тыс. человек болеет 5,6 тыс. человек, что приближается к 1% населения. Эпидемии нет, но ситуация в области действительно серьёзная, если учесть, что по Украине в целом болеет менее 0,15%.Городские власти уже объявили, что летние каникулы для школьников пока продолжаются, дистанционного обучения в ближайшее время не будет, а там посмотрим.Непонятно одно, зачем митинги и запреты, когда есть решение КСУ?Опять всё пошло не так. В понедельник, 31 августа, в Киеве с майдана Независимости запустили жёлто-синий трезуб из воздушных шаров. Толпа ликовала. Но недолго. Как только кто-то крикнул «На Москву!», трезуб немного подумал и рухнул. Судя по всему, небесам точно известно, чем заканчиваются призывы «на Москву!». Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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