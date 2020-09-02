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Киев в шоке от перспективы выполнения Минских соглашений
02 сентября 2020, 08:05 • 50 • Украина
За выполнение Минских соглашений грозят тюрьмой. На Украине разразился грандиозный скандал – экс-президент Пётр Порошенко и его соратники кричат о зраде, причём самой настоящей. Дело в том, что недавно назначенный заместителем председателя украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Витольд Фокин (первый премьер-министр незалэжной Украины), судя по всему, прочитал-таки Минские соглашения. И спросил, а в чём, собственно, проблема? Давайте выполнять по пунктам.
Написано же ясно и понятно: амнистия для всех участников вооружённого конфликта, после чего проводим выборы. Опять же, почему не предоставить особый статус, причём Фокин уверен, что предоставить этот особый статус следует Донецкой и Луганской областям в административных границах, а не ОРДЛО.
Сказать, что в Киеве случилась истерика, – ничего не сказать.
Порошенко и его камарилья требуют срочно отозвать «зрадника» из состава украинской делегации и грозят ему тюрьмой. Турчинов объявил предложение Фокина «государственным преступлением». Офис президента поспешил заверить, что президент тут ни при чём, это «дедушка» Фокин сам придумал.
о «дедушка» украинской политики озвучил лишь то, под чем поставил свою подпись Пётр Порошенко, будучи президентом Украины. И логика в том, чтобы предоставить особый статус всей территории Донбасса, безусловно, есть.
На Киев же больше всего произвело впечатление слово «амнистия» – неужели боятся, что ополченцы Донбасса приедут в Киев и во Львов?
Кроме того, истерика лишний раз подтвердила тот факт, что Минские соглашения украинские политики не читали. А читал ли их Пётр Порошенко, прежде чем поставить под документом свою подпись?
Кстати, представители ДНР и ЛНР давно предлагали распечатать текст Минских соглашений и раздать всем участникам украинской делегации.
Решения съезда – в жизнь? В последний день лета состоялся съезд партии «Слуга народа», неоднократно переносившийся из-за того, что часть депутатов болела COVID-19. Президент Украины Владимир Зеленский подвёл итоги года работы в парламенте, отметил, что был проделан большой путь, но не без ошибок. Добавил, что ошибки нужно будет исправить и впереди ещё много работы, а сделано будет намного больше, чем за прошедший год, который был очень тяжёлым (не поспоришь).
На съезде было заявлено об участии в предстоящих осенних выборах на местах и представлены кандидаты в мэры городов от «Слуги народа» всего 23 кандидата.
Самый интересный из них – кандидат в мэры Одессы комик и экс-кавээнщик Олег Филимонов, который признался, что сам президент предложил ему баллотироваться в мэры. Комик подумал и решил, а почему бы и нет? При этом свои шансы на победу он оценивает очень высоко.
А кандидатом в мэры Тернополя стал шоумен Виктор Гевко.
Съезд партии проходил на крыше КВЦ «Парковый». А под стенами здания устроили митинг обманутые инвесторы жилых комплексов, которые постоянно протестуют в Киеве, но их никто не слышит. В этот раз они настолько мешали произносить речи на съезде, что была вызвана полиция, которая вступила в драку с митингующими. В итоге самых активных задержали и увезли.
Благими намерениями… Президент Украины Владимир Зеленский внезапно, выступая на съезде своей партии, рассказал о том, что на Украине необходимо провести реформы: налоговую, судебную, образовательную, правоохранительную и медицинскую. Народ замер в ужасе – что, опять? Реформировали, реформировали и недореформировали? Есть только один-единственный вариант медицинской, образовательной и правоохранительной реформ – вернуть всё назад.
Верховную Раду пора закрывать. На карантин. По состоянию на 31 августа в украинском парламенте заболели 23 народных депутата и 7 работников аппарата Верховной Рады. 23 депутата – это более 5%, что означает – эпидемический порог преодолён, парламент необходимо срочно закрывать на карантин. Впрочем, потеря для страны будет небольшая, многие и не заметят.
Коронавирусные рекорды. Количество заболевших COVID-19 за сутки в последние дни уверенно перешагнуло отметку две тысячи и пошло дальше. Президент Украины Владимир Зеленский честно признался, что если так пойдёт и дальше, то система здравоохранения просто рухнет. Как предполагают специалисты, инфицированных может быть и больше, ведь количество сделанных тестов на миллион населения составляет всего лишь 34,2 тысячи. Для сравнения: в России на миллион жителей протестировано 244,6 тысячи человек. Одной из причин увеличения статистики заражений называют нехватку средств в фонде по борьбе с пандемией. А, как мы помним, деньги оттуда брали на всё, включая строительство дорог.
Весной в бюджетном фонде по борьбе с пандемией было 64,7 млрд гривен ($2,4 млрд), но к августу от этих денег ничего не осталось. Непосредственно на здравоохранение потратили только 16 млрд гривен. Остальное – и на дороги, и на борьбу с безработицей, и даже на местные выборы.
Опять вернулись антицыганские настроения. В селе Андреевка, что в Харьковской области, жители вышли на митинг против цыган, проживающих на территории района. Более 500 человек организовали мирный митинг с разрешения местных властей, который оказался в результате совсем не мирным. После запланированной акции люди с криками «уезжайте» стали прорываться к частному дому, где проживали цыгане. Нападающих на дом людей смогли остановить сотрудники полиции, однако в доме всё же успели разбить окна, сами жильцы не пострадали. Причиной для конфликта стала драка местного парня с цыганами. После того как жителей села удалось успокоить, в Андреевке осталось дежурить 80 сотрудников полиции, а цыганские семьи пришлось эвакуировать.
Селяне требуют выселить цыган не только из Андреевки, но и из всего района.
Причастные к расстрелу автобуса отправились в СИЗО. Суд арестовал всех причастных к расстрелу автобуса под Харьковом. 16 человек останутся в СИЗО на 60 суток. Двое из задержанных – из Харькова, остальные – из Днепропетровска. Пока шёл суд, группа поддержки, состоящая из националистов и радикалов, жгла под зданием МВД фаеры и выкрикивала лозунги на тему «патриоты страну защищали».
Организатором буйства радикалов выступил известный украинский неонацист Евгений Карась, который уверяет: украинский суд действует противозаконно, отправив в СИЗО «патриотов».
У Порошенко арестовали 94% акций. Всю недвижимость и акции судостроительного завода «Кузница на Рыбальском», которыми владел бывший президент Украины Пётр Порошенко, арестовали. Арест был произведён по ходатайству офиса Генерального прокурора Украины в соответствии с подозрением Порошенко в отмывании и легализации им преступных доходов, хищениях, умышленном уклонении от уплаты налогов и подделке документов.
Карантин на Украине признали неконституционным. КСУ вынес своё решение, по которому неконституционными являются:
– ограничение заработных плат чиновников и судей;
– закрытие заведений общественного питания;
– изменения в госбюджете;
– ограничение передвижения;
– ограничение в транспортных перевозках;
– ограниченный доступ к медпомощи.
Понятно, что главным в этом списке следует считать первый пункт, потому что это ограничение тут же сняли, а про остальные пока молчат. Ждём открытия ресторанов в «красной зоне» и открытия всех границ. В связи с решением КСУ непонятно, почему хасидов не пускают в Умань.
Граница на замке. В аэропорту Борисполь попала в настоящую переделку группа хасидов, прибывшая из Великобритании. Их окружили и отправили на тот же самолёт. Хитрый план хасидов состоял в том, чтобы прилететь в Киев под видом транзитных пассажиров с билетами в другие страны из, например, Львова. Ну а по дороге из Киева во Львов легко можно попасть в Умань.
Увы, украинские пограничники немного не поверили, что из Великобритании попасть в Италию нельзя никак иначе, чем через Киев и Львов.
Планов громадьё. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов уже во второй раз заявил о возможном восстановлении разрушенного производства вакцин в стране. Степанов отметил, что процесс восстановления будет долгим, ведь фармакологическая отрасль целенаправленно разрушалась ещё с 90-х годов. При этом политик заверил, что предприниматели, имеющие свои линии для выпуска вакцин, имеются, однако, невозможно выпускать то, что ещё не разработано. Не прошло и тридцати лет, как спохватились и задумались. Правда, пока дальше заявлений дело не двигается. А планы по восстановлению украинской фармакологии кажутся фантастикой.
Ивано-Франковск против карантина. В Ивано-Франковске под зданием областной государственной администрации прошёл митинг против внесения города в «красную» карантинную зону. Сотни людей вышли на акцию протеста, чтобы отстоять права малого бизнеса на работу во время пандемии. Среди протестующих были и школьные учителя, которым трудно работать в режиме дистанционного обучения.
В области с населением почти 600 тыс. человек болеет 5,6 тыс. человек, что приближается к 1% населения. Эпидемии нет, но ситуация в области действительно серьёзная, если учесть, что по Украине в целом болеет менее 0,15%.
Городские власти уже объявили, что летние каникулы для школьников пока продолжаются, дистанционного обучения в ближайшее время не будет, а там посмотрим.
Непонятно одно, зачем митинги и запреты, когда есть решение КСУ?
Опять всё пошло не так. В понедельник, 31 августа, в Киеве с майдана Независимости запустили жёлто-синий трезуб из воздушных шаров. Толпа ликовала. Но недолго. Как только кто-то крикнул «На Москву!», трезуб немного подумал и рухнул. Судя по всему, небесам точно известно, чем заканчиваются призывы «на Москву!».
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