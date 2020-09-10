Киев в растрёпанных чувствах, кураторы в панике: Москва и Минск готовят интеграцию

Власти Украины обеспокоены тем, насколько глубоко может зайти интеграция между Россией и Белоруссией, заявил украинский посол в Минске Игорь Кизим в интервью украинскому сайту "Громадское ТВ". Ситуацию для Царьграда прокомментировали политологи Сергей Марков и Александр Асафов.

Посол Украины отметил, что особенно Киев боится создания единой армии России и Белоруссии. По словам дипломата, если вчера у Киева была уверенность в сохранении мира на совместной границе, то сейчас её нет.

Политолог Сергей Марков отмечает, что установившийся на Украине режим является по своему определению русофобским и марионеточным. Он поставлен туда иностранными спецслужбами только для того, чтобы враждовать с Россией. Поэтому, естественно, он рассматривает Россию как враждебное государство. Поэтому появление российских силовых структур на границе ещё теперь и с Белоруссией для них является достаточно негативным, объяснил эксперт.

Однако не только Украина рассматривает Россию как своего врага. Москва также видит Киев как марионетку американских спецслужб, которая проводит враждебную политику в отношении России. Поэтому Киев также рассматривается российскими властями как враг.

Естественно, ни одно российское правительство, отвечающее национальным интересам страны, не согласится, чтобы десятки миллионов русских, по сути, людей, проживающих в Украине, ежедневно, ежечасно обрабатывались в русофобском духе с помощью террористической по своей сути диктатуры, - подчеркнул Сергей Марков в интервью Царьграду.

В свою очередь политолог Александр Асафов видит в заявлении посла Украины попытку создать какую-то политическую повестку в связи с Белоруссией. Поскольку Киев недавно сам объявил, что прерывает все контакты с Минском, настоящих поводов для создания повестки нет и их приходится придумывать.