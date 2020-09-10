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Киев в растрёпанных чувствах, кураторы в панике: Москва и Минск готовят интеграцию
10 сентября 2020, 23:15 • 106 • Политика
Посол Украины обеспокоен "интеграцией" России и Белоруссии. Политологи Сергей Марков и Александр Асафов рассказали в интервью Царьграду, чего на самом деле испугался Киев.
Власти Украины обеспокоены тем, насколько глубоко может зайти интеграция между Россией и Белоруссией, заявил украинский посол в Минске Игорь Кизим в интервью украинскому сайту "Громадское ТВ". Ситуацию для Царьграда прокомментировали политологи Сергей Марков и Александр Асафов.
Посол Украины отметил, что особенно Киев боится создания единой армии России и Белоруссии. По словам дипломата, если вчера у Киева была уверенность в сохранении мира на совместной границе, то сейчас её нет.
Политолог Сергей Марков отмечает, что установившийся на Украине режим является по своему определению русофобским и марионеточным. Он поставлен туда иностранными спецслужбами только для того, чтобы враждовать с Россией. Поэтому, естественно, он рассматривает Россию как враждебное государство. Поэтому появление российских силовых структур на границе ещё теперь и с Белоруссией для них является достаточно негативным, объяснил эксперт.
Однако не только Украина рассматривает Россию как своего врага. Москва также видит Киев как марионетку американских спецслужб, которая проводит враждебную политику в отношении России. Поэтому Киев также рассматривается российскими властями как враг.
В свою очередь политолог Александр Асафов видит в заявлении посла Украины попытку создать какую-то политическую повестку в связи с Белоруссией. Поскольку Киев недавно сам объявил, что прерывает все контакты с Минском, настоящих поводов для создания повестки нет и их приходится придумывать.
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