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Киев в печали: 3 миллиона украинцев работают в России

23 апреля 2018, 22:09  •  12 • В России

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин неожиданно выдал главную военную и государственную тайну своей страны. Оказывается, 3 миллиона украинских граждан живут и работают в России. Причем, рассказал об этом Климкин в канадском Торонто - на встрече с местной украинской диаспорой.

- Россия ведет против нас войну, - провозгласил Климкин. - Но все равно три миллиона украинцев живут в России. То есть почти каждый 12-й украинец сейчас - в России! И среди них есть много тех, кто не любит Россию, но считают, что не имеют иного выбора. Для меня это очень печальная ситуация

Украинский министр добавил, что «есть определенные идеи и мы их обрабатываем, чтобы в России постоянно три миллиона украинцев не находились». Какие это идеи — Климкин не пояснил. Но с удовлетворением отметил, что украинцы уже стали чаще уезжать на заработки в страны Евросоюза.

Понять печаль Павла Климкина можно. Как же так? Он с Петром Порошенко и другими щановними панами (сановными, уважаемыми господами, - с укр.) в Киеве день и ночь кричат о войне с Россией, а простые украинцы за милую душу продолжают ездить туда работать. Что же это тогда за война? И как это объяснить остальному миру? Никак.

Потому в Киеве уже проговаривались о желании запретить поездки в Россию в принципе. Вообще все. Авиасообщение уже прекращено. Просчитывается приостановка железнодорожного.

На этом фоне только в Польше, по грубым подсчетам, уже трудятся около 1 миллион украинских гастарбайтеров. Но это все равно в 3 раза меньше, чем в России.

Хочется спросить опечаленного всем этим главу МИД Украины: а обеспечить работой людей в своей стране вы с Порошенко и остальными членами своего правительства пробовали? Или этот способ возвращения 3 миллионов украинцев из России на родину Киевом даже не рассматривается? Слишком он трудный. И долгий.

А хочется быстро, пока никто не понял, что нет никакой войны с Россией, а есть балансирование «шановних панов» между попыткой удержаться у власти и втереть очки кураторам из США, изображая бурную деятельность по ежедневному подкладыванию бяк на коврик у дверей большого соседа.

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