Киев в панике: ООН «предала» Украину в борьбе с Россией • 55 • Украина

Поведение украинских властей в международной политике всё более напоминает психическое расстройство. Причём эта болезнь прогрессирует с ускорением.



Ещё совсем недавно Украина на коленях умоляла пожалеть её, измученную и униженную, и хоть чего-то подбросить на поддержание штанов, а теперь она уже требует! Требует денег, требует оружие, требует санкций то против России, то против Белоруссии…



Так, Дмитрий Кулеба спустя почти месяц после т. н. Крымской платформы вдруг заявил, после того, как «Украина увидела участие таких организаций, как Совет Европы, NАТО и ГУАМ», его удивляет, что ООН сознательно игнорирует «Крымскую платформу».



По его словам, «это говорит и о положении дел в самой организации, и о понимании ею своей роли и миссии в мире».



И далее украинский дипломатический главнюк «откровенно, дипломатично» заявил, что это «неправильное понимание», которое они будут менять, потому что нужно защищать принципы, а не «интересы отдельных государств, которые нарушают международное право».



Иначе говоря, пан Кулеба в совершенстве познал суть бытия и теперь, словно новый Мессия, будет учить весь мир принципам демократии, соблюдения прав человека и свободы. Именно эту тему он намерен поднимать на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.



Правда, непонятно, на каких примерах он будет учить. Какое государство он хочет привести в пример идеального? Неужели на Украине уже построено это самое образцовое общество?



На Украине, которая после государственного переворота объявила войну Донбассу, и под лозунгами о свободах и любви к жителям шахтёрского региона регулярно его обстреливает и голословно обвиняет во всех грехах Россию?



Украину, которая отправляет террористов в Крым (который, по словам её руководства, является украинским), чтобы устроить диверсию против местных (тоже вроде как являющихся украинцами, угнетаемыми россиянами, которые, в свою очередь, защищают всех жителей, вне зависимости от национальности)?



Украину, где запрещают говорить на языке, являющемся для большинства её жителей родным?



Страну, в которой просят заграницу ввести санкции на своих же граждан, поскольку не могут придумать для них наказания по закону? Где даже население настолько не верит в «войну с агрессором», и поэтому приходится вводить уголовное наказание для тех, кто посмеет усомниться в ней?



Где закрывают средства массовой информации, а власти который год, вместо того, чтобы укреплять экономику страны, всё больше вгоняют её в долги и распродают последнюю государственную собственность?



Это, по мнению Кулебы, должно происходить во всём мире? Эти «истины» он намерен распространять во всём мире?



Ну тогда ему прямая дорога в одну палату с Наполеоном, Александром Македонским и другими психбольными. А с руководством ООН можно провести беседу по поводу выделения средств на борьбу не только с коронавирусом, но и с тяжёлой формой шизофрении в руководстве Украины. Иначе эта зараза распространится по всему миру похлеще любой инфекции!

Поведение украинских властей в международной политике всё более напоминает психическое расстройство. Причём эта болезнь прогрессирует с ускорением.Ещё совсем недавно Украина на коленях умоляла пожалеть её, измученную и униженную, и хоть чего-то подбросить на поддержание штанов, а теперь она уже требует! Требует денег, требует оружие, требует санкций то против России, то против Белоруссии…Так, Дмитрий Кулеба спустя почти месяц после т. н. Крымской платформы вдруг заявил, после того, как «Украина увидела участие таких организаций, как Совет Европы, NАТО и ГУАМ», его удивляет, что ООН сознательно игнорирует «Крымскую платформу».По его словам, «это говорит и о положении дел в самой организации, и о понимании ею своей роли и миссии в мире».И далее украинский дипломатический главнюк «откровенно, дипломатично» заявил, что это «неправильное понимание», которое они будут менять, потому что нужно защищать принципы, а не «интересы отдельных государств, которые нарушают международное право».Иначе говоря, пан Кулеба в совершенстве познал суть бытия и теперь, словно новый Мессия, будет учить весь мир принципам демократии, соблюдения прав человека и свободы. Именно эту тему он намерен поднимать на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.Правда, непонятно, на каких примерах он будет учить. Какое государство он хочет привести в пример идеального? Неужели на Украине уже построено это самое образцовое общество?На Украине, которая после государственного переворота объявила войну Донбассу, и под лозунгами о свободах и любви к жителям шахтёрского региона регулярно его обстреливает и голословно обвиняет во всех грехах Россию?Украину, которая отправляет террористов в Крым (который, по словам её руководства, является украинским), чтобы устроить диверсию против местных (тоже вроде как являющихся украинцами, угнетаемыми россиянами, которые, в свою очередь, защищают всех жителей, вне зависимости от национальности)?Украину, где запрещают говорить на языке, являющемся для большинства её жителей родным?Страну, в которой просят заграницу ввести санкции на своих же граждан, поскольку не могут придумать для них наказания по закону? Где даже население настолько не верит в «войну с агрессором», и поэтому приходится вводить уголовное наказание для тех, кто посмеет усомниться в ней?Где закрывают средства массовой информации, а власти который год, вместо того, чтобы укреплять экономику страны, всё больше вгоняют её в долги и распродают последнюю государственную собственность?Это, по мнению Кулебы, должно происходить во всём мире? Эти «истины» он намерен распространять во всём мире?Ну тогда ему прямая дорога в одну палату с Наполеоном, Александром Македонским и другими психбольными. А с руководством ООН можно провести беседу по поводу выделения средств на борьбу не только с коронавирусом, но и с тяжёлой формой шизофрении в руководстве Украины. Иначе эта зараза распространится по всему миру похлеще любой инфекции! Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники







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