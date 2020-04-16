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Киев в панике: коронавирус «выкосил» три роты ВСУ

16 апреля 2020, 22:10  •  341 • Украина

В Вооруженных силах Украины продолжает возрастать число зараженных коронавирусной инфекцией военнослужащих. Сей факт вызывает обеспокоенность Киева и серьезно деморализует солдат.

Так, число ВСУшников, находящихся на карантине из-за подозрения коронавирусной инфекции, возросло до 274-х. COVID-19 подтвердился у 28 человек.

«На 16 апреля в ВСУ всего зарегистрировано 28 случаев заболевания коронавирусом. Из них 1 человек выздоровел и 1 умер. На изоляции находятся 274 человека», – говорится в сообщении Медицинской службы ВСУ.

Коронавирус «выкосил» три роты ВСУшников в Черновицком, Запорожском и Харьковском гарнизонах. Однако ряд источников уверяет, что заразившиеся есть среди находящихся на донбасской линии соприкосновения, однако в штабе замалчивают эту информацию.




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