Киев в панике: коронавирус «выкосил» три роты ВСУ

В Вооруженных силах Украины продолжает возрастать число зараженных коронавирусной инфекцией военнослужащих. Сей факт вызывает обеспокоенность Киева и серьезно деморализует солдат.Так, число ВСУшников, находящихся на карантине из-за подозрения коронавирусной инфекции, возросло до 274-х. COVID-19 подтвердился у 28 человек.«На 16 апреля в ВСУ всего зарегистрировано 28 случаев заболевания коронавирусом. Из них 1 человек выздоровел и 1 умер. На изоляции находятся 274 человека», – говорится в сообщении Медицинской службы ВСУ.Коронавирус «выкосил» три роты ВСУшников в Черновицком, Запорожском и Харьковском гарнизонах. Однако ряд источников уверяет, что заразившиеся есть среди находящихся на донбасской линии соприкосновения, однако в штабе замалчивают эту информацию.