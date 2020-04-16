|
Киев в панике: коронавирус «выкосил» три роты ВСУ
16 апреля 2020, 22:10 • 341 • Украина
В Вооруженных силах Украины продолжает возрастать число зараженных коронавирусной инфекцией военнослужащих. Сей факт вызывает обеспокоенность Киева и серьезно деморализует солдат.
Так, число ВСУшников, находящихся на карантине из-за подозрения коронавирусной инфекции, возросло до 274-х. COVID-19 подтвердился у 28 человек.
«На 16 апреля в ВСУ всего зарегистрировано 28 случаев заболевания коронавирусом. Из них 1 человек выздоровел и 1 умер. На изоляции находятся 274 человека», – говорится в сообщении Медицинской службы ВСУ.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
341
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
12 апреля 2020, 18:35
|
10 апреля 2020, 02:35
|
12 апреля 2020, 07:35
|
10 апреля 2020, 03:35
|
12 апреля 2020, 05:35
|
11 апреля 2020, 00:35
|
13 апреля 2020, 19:10