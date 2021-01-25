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Киев в панике: BBC считает города Крыма российскими

25 января 2021, 08:55  •  310 • Украина

Британская телерадиокомпания BBC называет города Севастополь и Симферополь, расположенные в Крыму, российскими, что не оставило равнодушным украинское Министерство иностранных дел, решившее поучить британцев «уму-разуму». Спикер МИД Украины Олег Николенко в Twitter 24 января провел «разъяснительную работу»

Русская служба BBC в ночь на 24 января, рассказывая о задержанных на протестах в России в поддержку российского оппозиционного политика Алексея Навального, указала в Twitter, что акции прошли в 122 городах России, в которые также включили Севастополь и Симферополь, отметив только, что Крым был «аннексирован» в 2014 году.

«BBC Russian, не продвигайте ложные российские нарративы. Севастополь и Симферополь никогда не были городами России. Крым не аннексирован, а оккупирован», — написал Николенко.

Ранее адвокат президента США Дональда Трампа опубликовал карту Украины без Крыма, проиллюстрировав видео о коррупции экс-руководителей США Барака Обамы и Джозефа Байдена.

Карту Украины без Крыма использовали также британское издание The Economist и американское The New York Times, что вызывало незамедлительную реакцию киевского режима с требованиями исправить соответствующие публикации.

При этом и на Украине постоянно возникают скандалы из-за того, что то или иное ведомство забывает упомянуть о принадлежности Крыма Украине.

Так, власти Львова в конце декабря 2020 года опубликовали четыре ролика, в которых на карте Украины не был указан Крым.

В мае телеканал «1+1» в выпуске службы новостей ТСН также показал карту Украины без Крыма, что вылилось в проверку со стороны Нацсовета по телевидению и радиовещанию.

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