Киев в недоумении, зачем ракетный корабль ЧФ назвали «украинским именем»

Новый малый ракетный корабль Черноморского флота прибыл для проведения государственных испытаний в Новороссийск. По борту славянским шрифтом броско выведено «Грайворон».Именно такое имя носит районный центр на западной окраине Кировоградской области Украины. Совсем рядом Молдавия, рукой подать до Румынии. 15 тысяч населения, крупный железнодорожный узел, два вокзала, тепловозоремонтный завод. Однако все это – ну никак не повод, чтобы так же назвать новейший российский МРК, вооруженный грозными «Калибрами».Киевские источники паникуют, мол, подобным образом демонстрируются агрессивные намерения Кремля, днем и ночью мечтающего захватить самостийные территории, в том числе заштатное местечко на берегу речки Южный Буг. Тем более, когда-то украинский Гайворон действительно был селом Подольской губернии Российской Империи.На самом деле, Гайвороном называется еще один райцентр, но уже на крайнем западе Белгородской области РФ. Расположенный на левом притоке Днепра реке Ворскле, старинный российский городок буквально упирается в кордон с Украиной. Тут расположен одноименный пограничный КПП, а встречный й пункт на Украине — Великая Писаревка.В прежние времена жители этого Гайворона были приписаны к Ахтырскому Слободскому казачьему полк, при Екатерине Великой переименованному в Ахтырский гусарский полк. Пожалуй, самый знаменитый гусар-ахтырец - герой Отечественной войны 1812 года, поэт Денис Васильевич Давыдов.В середине ХIХ века уездный город сгорел и был полностью отстроен по плану Васильевского острова Санкт-Петербурга, где все улицы сориентированы по сторонам света, в соответствии с розой ветров. Есть еще один местный исторический экзерсис. В 1918-м Грайворон подчинялся правительству Украинской Народной Республики – той самой петлюровской УНР.В наши дни доли русского и украинского населения здесь практически сравнялись. Народ живет спокойно и богато, впрочем, как и по всей Белгородчине. Шесть тысяч человек трудятся в большой аграрной корпорации, служат на таможне и погранотряде. Блогеры пишут, что Грайворон - самый позитивный и чистый город России. Мелководная Ворскла никак не напоминает морские просторы, однако новейший ракетный корабль с таким именем получился действительно серьезным. Он построен на верфях Зеленодольского завода Татарстана по проекту 21631 модернизированной серии «Буян-М». Назначение боевых единиц данного проекта — охрана и защита экономической зоны государства.В составе ЧФ уже успешно выполняют задачи три «буяна»: «Вышний Волочек», «Орехово-Зуево» и «Ингушетия». Все имеют увеличенное водоизмещение и оборудованы высокоточным ракетным комплексом «Калибр-НК», предназначенным для поражения морских и береговых целей с дальностью до 1.400 км. Это ровно вдвое больше, чем расстояние между российским и украинским Гайворонами.Кроме крылатых ракет, корабли оснащены современными образцами артиллерийского, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения. Ранее экипаж МРК «Грайворон» прошел переподготовку в Учебном центре ВМФ Санкт-Петербурга. Сейчас в Новороссийской Военно-Морской базе заканчиваются монтажные работы по оборудованию надстройки корпуса корабля, следом предстоит комплекс государственных испытаний. После их окончания он будет принят в состав Черноморского флота. Всего запланировано передать черноморской эскадре восемь малых ракетных кораблей проекта 21631.