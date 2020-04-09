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Киев в карантине накрыло депрессией, психозом и насилием, рассказали социологи
09 апреля 2020, 23:35 • 8 • Украина
Общенациональный карантин в связи с эпидемией коронавируса изменил жизнь многих граждан Украины, и отнюдь не в лучшую сторону. Одни оказались замкнуты в четырех стенах без всякого дела, вторых во время сидения дома атакуют коллекторы и агрессивные родственники, третьи боятся потерять (или уже потеряли) работу и средства к существованию. В результате десятки тысяч людей испытывают стресс, у них начинаются тяжелая депрессия и психозы, которые провоцируют бытовые конфликты и ведут к потере психического здоровья. Корреспондент Федерального агентства новостей передает из карантинного Киева.
Украина в последние годы была весьма неблагополучной страной с точки зрения психологического здоровья. По статистике ВОЗ, в 2018-м каждый третий житель страдал от нервных расстройств, а само государство заняло первое место в Европе по количеству психических расстройств. По данным отчета Минсоцполитики Украины от октября 2019 года, 1 миллион 200 тысяч людей страдают психическими расстройствами (более 3% населения). Почти 2 миллиона граждан ежегодно хотя бы на короткий срок становятся пациентами психиатрических больниц.
Впрочем, учитывая испытания, постигшие страну после Майдана, — гражданскую войну, потерю Крыма, резкое падение уровня жизни, взлет цен на все товары и услуги ЖКХ, рост преступности и т. д., — можно сказать, что число психически нездоровых украинцев даже занижено. А карантин из-за коронавируса, массовые сокращения работников предприятиями и фирмами, а также грядущий экономический шторм только усугубили и без того печальную картину психического здоровья на Украине.
Гуляя по Киеву в первые карантинные дни, корреспондент ФАН то и дело удивлялся. Например, при виде какого-нибудь гражданина, который шел по Крещатику и громко разговаривал сам с собой. Или при виде вполне культурной на вид дамы, которая стояла у магазина и пела во весь голос какие-то печальные песни (при этом денег за соло она явно не просила). Сейчас такое поведение уже никого в городе, увы, не удивляет.
В начале недели на одной из центральных площадей ко мне подошел ученого вида киевлянин с бородкой и на полном серьезе начал со мной беседу о «заговоре мирового правительства», который нам, простым смертным, подают как «эпидемию коронавируса». Постояв и послушав его с минуту, я просто пошел по своим делам. А дядечка продолжил свой разговор уже с кем-то другим.
До последнего времени не лучше была обстановка и в парках (пока их не закрыли для посещения). С началом карантина с укромных скамеек, расположенных в темных углах и зарослях, порой слышались странный истерический смех, ругань, периодически там вспыхивали потасовки и т. д. Зная о склонностях украинцев, министерство охраны здоровья призвало их «заботиться о своем психическом и физическом здоровье» и опубликовало краткие инструкции, как справиться с паникой и депрессией.
Например, «для преодоления страха общения» МОЗ посоветовал гражданам объединяться в клубы по интересам и устраивать обсуждение книг, фильмов или чемпионаты по играм. Тем, кто впал в депрессию из-за недостатка физической активности, медики рекомендовали «делать зарядку дома или найти себе другое хобби». А интернет-зависимым и склонным к самолечению советовали «не гуглить симптомы в Сети, а спрашивать мнения живых специалистов».
С точки зрения медицинского психолога Даниила Протаса, в эти дни психологическое состояние огромного числа людей вызывает серьезное беспокойство. Причем с каждой новой неделей карантина общая клиническая картина по стране постоянно ухудшается, отметил специалист в ходе онлайн-конференции в Киеве.
Психолог констатировал: у десятков тысяч украинцев в эти дни резко обострился страх потерять работу, занятость, доходы и, как следствие, возможность прокормить свою семью.
Вынужденное бездействие, долгое нахождение в замкнутом пространстве, дефицит свежего воздуха и отсутствие новых впечатлений во время карантина также служат сильным стрессом, который провоцирует ссоры в семьях, указывает Протас.
Психолог напомнил, что на Украине в последние годы обстановка с домашним насилием была крайне неблагополучной. По статистике 2016–2018 годов, около миллиона женщин ежегодно испытывали физическое или сексуальное насилие. Последние исследования социологов говорят: около 18% граждан мужского пола считают, что «мужчина имеет право ударить или побить жену в результате конфликта». А у каждого третьего украинца есть знакомые, регулярно применяющие физическое насилие к собственным женам и партнершам.
По мнению Протаса, при анализе последствий карантина нужно учесть и такой фактор: в последние три года рост домашнего насилия особенно велик в тех семьях, где есть бывшие участники АТО. Эти люди вроде бы возвратились к мирной жизни, но не получили никакой психологической реабилитации и представляют опасность.
Наконец, считает Даниил Протас, одним из последствий общенационального карантина на Украине может стать рост количества самоубийств.
Автор: Василий Таран специально для ФАН из Киева
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