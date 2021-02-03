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Киев ужесточит меры против Москвы

03 февраля 2021, 15:40  •  290 • Политика
Алексей Резников. Фото: Olena Khudiakova/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Власти Незалежной решили взять пример с западных партнеров
В украинское законодательство будут внесены поправки, которые позволят принимать жесткие меры в отношении России. Об этом заявил вице-премьер Незалежной Алексей Резников.
По его мнению, Украина терпит от России большие убытки и ущемление прав, а наказывает ее за это даже мягче, чем европейцы. Это решено исправить.
"Мы проанализировали ситуацию с применением против России украинских и международных санкций, и нам показалось, что наши штрафные меры часто выглядят мягче, нежели те ограничения, которые применяют наши партнеры. Своим законопроектом мы вменяем уполномоченному органу занимать более жесткую позицию в отношении санкций",
– заявил Резников в интервью LB.ua.
В законопроекте "О государственной политике переходного периода", который вскоре должен поступить на рассмотрение Рады, предусмотрены также меры по реинтеграции Донбасса и Крыма. Россию предлагается официально обозначить как "оккупанта". Это сразу снимет все вопросы, кто должен платить за нынешние трудности Незалежной.
"Закон даст возможность четко понять, кому предъявлять претензии с точки зрения возмещения нанесенного ущерба",
– подчеркнул Резников. Ранее он сообщил, что казна Незалежной стала беднее на 100 млрд долларов из-за войны в Донбассе.
Накануне Киев остановил вещание ряда украинских телеканалов под предлогом их работы на Россию. Местная оппозиция в ответ пригрозила массовыми протестами и отставкой президента Владимира Зеленского.

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