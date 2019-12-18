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Киев установил порядок предоставления гражданства «защитникам Украины»

18 декабря 2019, 14:54  •  47 • Украина
Правительство Украины установило новый порядок предоставления гражданства лицам, подвергшимся политическим преследованиям за защиту Украины.
 
Reuters
 

Об этом заявил украинский премьер-министр Алексей Гончарук.

«Правительство усовершенствовало порядок предоставления гражданства Украины лицам, подвергшимся политическим преследованиям за защиту Украины, её территориальной целостности и суверенитета», — написал он в Telegram. 

По его словам, новый порядок позволяет определить граждан, осуждённых по политическим мотивам в своей стране за поддержку Украины, и одновременно не допустить предоставления гражданства осуждённым за тяжкие и особо тяжкие преступления на других, кроме политических, основаниях.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский внёс в Верховную раду законопроект «О внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам гражданства».

В августе Зеленский подписал указ, которым расширил перечень лиц, имеющих право на гражданство Украины, включив в него в том числе граждан России, которые подверглись «преследованиям по политическим убеждениям».

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