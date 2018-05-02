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Киев усилит позиции ВСУ на линии соприкосновения в Донбассе

02 мая 2018, 12:24  •  67 • Украина
Позиции ВС Украины на линии соприкосновения в Донбассе будут усилены. Об этом сообщил командующий операцией объединённых сил (ООС) Сергей Наев на брифинге в здании Донецкой областной военно-гражданской администрации в Краматорске по случаю смены формата военной операции. Трансляцию его выступления вёл телеканал «112 Украина».
 
© Valentyn Ogirenko / Reuters
 

«Мы хорошо понимаем, насколько коварным и непредсказуемым является наш противник, именно поэтому значительные усилия будут направлены на усиление позиций Вооружённых сил Украины на линии соприкосновения», — сказал Наев.

Кроме того, он заявил, что обострение боевых действий в связи со сменой формата военной операции не прогнозируется.

«Мы не прогнозируем обострение боевых действий в связи с началом операции. ООС направлена на установление мира, на ликвидацию каких-либо разделительных линий и искусственных барьеров, которые сейчас разделяют граждан Украины и целые семьи. Мы пришли не для того, чтобы раздувать конфликт, а для того, чтобы ускорить его завершение», — подчеркнул он.

30 апреля украинский президент Пётр Порошенко ввёл в действие решение о прекращении так называемой антитеррористической операции в Донбассе и объявил о переходе к ООС.

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