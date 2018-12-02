Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Гаспарян заподозрил Ротару в стремлении стать хэдлайнером фестиваля металлистов
Киев продолжает монетизировать Керчь
Доказано: Украина - крупнейший в Европе источник нелегальных ГМО
Идею Путина о визовых послаблениях для украинцев предложили распространить на ЕС
Главная / Политика

«Киев умнее не умеет»: Пушков объяснил, почему Германия не хочет видеть Украину в НАТО

02 декабря 2018, 15:24  •  122 • Политика
Сенатор РФ Алексей Пушков объяснил, почему Германия выступает против членства Украины в НАТО. «Киев умнее вести себя не умеет», - отметил он, напомнив, о чем Ангела Меркель просила Петра Порошенко.
В Берлине «вновь осознали», к каким последствиям может привести членство Украины в Северо-Атлантическом альянсе, уверен российский сенатор Алексей Пушков.
Он обратил внимание на тот факт, что бывший глава МИД Германии Зигмар Габриэль прямо заявил, что Киев пытается втянуть Берлин в войну с Россией, и призвал «не допустить» такого развития событий.
А канцлер Германии Ангела Меркель, презрев все дипломатические правила, дала украинскому президенту Петру Порошенко нелицеприятный совет вести себя умнее.
«Но Киев умнее вести себя не умеет, а умеет лишь вести себя агрессивнее», - пишет Пушков в Твиттере, отмечая, что это «полезное прозрение».
Экс-глава МИД Германии обвинил Киев в попытке втянуть ее в войну с Россией. Меркель посоветовала Порошенко вести себя умнее. Но Киев умнее вести себя не умеет, а умеет лишь вести себя агрессивнее. И в Берлине вновь осознали,чем чреват приём Украины в НАТО. Полезное прозрение.
— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 2 декабря 2018 г.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

122
Источник
Похожие новости
01 декабря 2018, 19:54
Меркель и Путин обсудили последствия инцидента в Керченском проливе – кабмин ФРГ
02 декабря 2018, 12:09
Немецкий дипломат обвинил Украину в попытке втянуть Германию в войну
02 декабря 2018, 12:09
«Новый вымысел»: глава Пентагона превзошел Конгресс в стремлении разглядеть «российское вмешательство» в выборы

02 декабря 2018, 02:24
Путин назвал украинскую власть «партией войны»
02 декабря 2018, 12:09
Трамп сдался за два часа: после переговоров с Си Цзиньпином президент США отказался от торговых пошлин против Китая
02 декабря 2018, 12:09
Гаспарян заподозрил Ротару в стремлении стать хэдлайнером фестиваля металлистов
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
02 декабря 2018, 02:10
«Всё меньше поддержки таких инициатив»: в Европарламенте предложили расторгнуть согла...
02 декабря 2018, 02:24
Зарубежные лидеры не смогли возразить Путину в ответ на хронологию инцидента под Керч...
02 декабря 2018, 05:39
Трамп, инцидент под Керчью и ситуация на Украине: Основные вопросы к Путину на G20
02 декабря 2018, 02:24
Россия ответит Киеву упрощением для украинцев получения гражданства РФ – Путин
02 декабря 2018, 00:39
Кто призывает Россию жить "по понятиям"?
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
28 ноября 2018, 20:24
Украинский политик на чистом русском в прямом эфире разложил по полочкам провокацию в Керченском проливе
29 ноября 2018, 02:54
Почему провокация Порошенко превратилась в геополитический провал
28 ноября 2018, 03:54
«Пограничники виновато улыбаются»: как россиян не пускают на Украину
27 ноября 2018, 00:52
До вчерашнего дня мы не имели доказательств?
28 ноября 2018, 10:39
В США предлагают "сдаться" до начала войны с Россией: отменить санкции, не пустить Украину в НАТО и не полагаться на ЕС
30 ноября 2018, 17:54
Русские С-300 в действии: Как в Сирии сбили израильский самолет F-16
29 ноября 2018, 02:54
«Литра точно залита»: Выступление «пьяного» Порошенко об инциденте в Черном море - видео
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.