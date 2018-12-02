«Киев умнее не умеет»: Пушков объяснил, почему Германия не хочет видеть Украину в НАТО

Сенатор РФ Алексей Пушков объяснил, почему Германия выступает против членства Украины в НАТО. «Киев умнее вести себя не умеет», - отметил он, напомнив, о чем Ангела Меркель просила Петра Порошенко.

В Берлине «вновь осознали», к каким последствиям может привести членство Украины в Северо-Атлантическом альянсе, уверен российский сенатор Алексей Пушков.

Он обратил внимание на тот факт, что бывший глава МИД Германии Зигмар Габриэль прямо заявил, что Киев пытается втянуть Берлин в войну с Россией, и призвал «не допустить» такого развития событий.

А канцлер Германии Ангела Меркель, презрев все дипломатические правила, дала украинскому президенту Петру Порошенко нелицеприятный совет вести себя умнее.

«Но Киев умнее вести себя не умеет, а умеет лишь вести себя агрессивнее», - пишет Пушков в Твиттере, отмечая, что это «полезное прозрение».