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«Киев умнее не умеет»: Пушков объяснил, почему Германия не хочет видеть Украину в НАТО
02 декабря 2018, 15:24 • 122 • Политика
Сенатор РФ Алексей Пушков объяснил, почему Германия выступает против членства Украины в НАТО. «Киев умнее вести себя не умеет», - отметил он, напомнив, о чем Ангела Меркель просила Петра Порошенко.
В Берлине «вновь осознали», к каким последствиям может привести членство Украины в Северо-Атлантическом альянсе, уверен российский сенатор Алексей Пушков.
Он обратил внимание на тот факт, что бывший глава МИД Германии Зигмар Габриэль прямо заявил, что Киев пытается втянуть Берлин в войну с Россией, и призвал «не допустить» такого развития событий.
А канцлер Германии Ангела Меркель, презрев все дипломатические правила, дала украинскому президенту Петру Порошенко нелицеприятный совет вести себя умнее.
«Но Киев умнее вести себя не умеет, а умеет лишь вести себя агрессивнее», - пишет Пушков в Твиттере, отмечая, что это «полезное прозрение».
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