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Киев указал, о чём нельзя говорить Путину и Байдену

12 июня 2021, 02:25  •  44 • Политика
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба указал, какую тему не должны поднимать на саммите президенты России и США. Причём высказался дипломат весьма категорично, отметив, что это жёсткая позиция.
Кулеба сообщил, что украинские власти внедряют "железное правило".
"Никаких договорённостей об Украине без Украины!" - заявил он.
Министр признался: его совершенно не волнуют темы беседы Джо Байдена и Владимира Путина, но Киев не намерен допускать какие-либо договорённости насчёт Украины, если они достигнуты без него. Кулеба добавил, что речь не только о встрече на высшем уровне, но и о беседах "в любом формате".
"Это жёсткая и принципиальная позиция", - произнёс глава МИД Украины в эфире телеканала "Украина 24".
Встреча президентов России и США состоится 16 июня в Женеве. Владимир Путин признался, что каких-либо "прорывов" от этого саммита не ожидает. Глава государства отметил: у России и Соединённых Штатов совпадают некоторые интересы. По словам Путина, он будет говорить с американским лидером о разоружении, стратегической стабильности, а также о пандемии коронавируса и изменениях климата. На саммите также затронут тему вооружённых конфликтов в горячих точках. Президент России отметил, что отношения Москвы и Вашингтона сейчас на крайне низком уровне, поэтому при личной встрече глав государств должны быть найдены пути урегулирования двусторонних отношений.

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