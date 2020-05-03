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Киев угрожает, а "Газпром" прошляпил: Михеев резко высказался о "Северном потоке - 2"

03 мая 2020, 20:10  •  100 • Политика
Политолог Сергей Михеев в эфире Царьграда резко высказался о реализации проекта "Северный поток - 2". Так, угрозы Киева сорвать сдачу в эксплуатацию газопровода Михеев считает несущественными. А вот "Газпром", с его точки зрения, проект прошляпил.
Политолог Сергей Михеев в эфире Царьграда прокомментировал "приключения злосчастного "Академика Черского"". Судно, которое способно достроить "Северный поток - 2", находится в трёх днях пути от Калининграда. Утром 29 апреля "Академик Черский" вошёл в датский сектор. Осталось уложить всего 160 километров газопровода. Пока "Академик Черский" работает, Киев угрожает, заявляя, что проект будет сорван. У Михеева своя точка зрения на этот счёт.
"До сих пор не могу понять эти приключения злосчастного "Академика Черского", который всё никак не доплывёт до того места, где надо достраивать газопровод. Вот вы мне это объясните. Всё, что говорят украинские политики, - это их дело. Дело десятое, - сказал Михеев. - И даже что там говорит Германия - это тоже не суть важный вопрос. Но когда наконец "Газпром", который от имени российского государства добывает этот газ и который совершенно прошляпил ситуацию с остановкой "Северного потока - 2" с этими американскими санкциями... Когда наконец он сможет что-нибудь сделать, чтобы начать достраивать?"
Судно уже не первую неделю не может доплыть до точки строительства. Вероятно, нас не хотят информировать, предположил Михеев. Факт остаётся фактом: судно крутится чуть ли не на месте.
"Чем быстрее мы его (газопровод. - Ред.) достроим, тем меньше шансов будет у европейских или украинских недоброжелателей хоть что-то сделать. Так пусть мне объяснят господа из "Газпрома", что же там происходит. Вы, господа, немереные деньги гребёте, но прошляпили ситуацию с американскими санкциями. Это ваш личный большой провал. Цены заламываете на газификацию собственной страны, ведь свою страну газифицировать не можете! Так ещё и внешний проект прошляпили", - подчеркнул Михеев.
Как пишет "Утро.ру", по последним данным, "Академик Черский" уже прошёл экономические воды Дании в Балтике. Движется трубоукладчик не один. Рядом с ним оказалось российское военное судно - спасательный буксир СБ-123.

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