Киев уговаривает Запад списать внешние долги • 29 • Украина

После неудачных попыток выпросить у Джо Байдена денег за выполнение Минских соглашений, в Офисе президента решили идти другим путём. На Банковой прорабатывают схему списания части внешнего долга. К консультациям привлечена группа экс-министра экономики и торговли Тимофея Милованова, также в обсуждении проблемы участвует экономист и советник президента Олег Устенко — тот самый, что предлагал ввести на Украине продовольственные карточки.



Украинская национальная валюта обесценилась в три раза за последние 10 лет, а внешние кредиты были предоставлены в иностранной валюте. Фактически, украинцы задолжали международному сообществу в три раза больше денег, в то время как ничего дополнительно у них не брали.



Действительно, если разделить государственные долги Украины на душу населения, то каждый украинец должен, по разным подсчетам, от 3 до 7 тысяч долларов внешним заемщикам. При этом советники Зеленского указывают на мировые прецеденты списания долгов.



Первый принцип списания связан с военными событиями и потерей территориальной целостности страны. Это когда та или иная страна была захвачена, разрушена, пострадала от агрессии других сторон либо нуждалась в послевоенном восстановлении.



«Один из самых ярких прецедентов – ФРГ. В 1953 году международное сообщество списало 50% внешнего долга страны, еще 50% были предоставлены в рассрочку более чем на 30 лет, с возможностью погашать не более 3% от экспортной выручки и возможностью погашения второй части долга после восстановления территориальной целостности страны», - указывает ТГ-канал «Тайны депутата».



То есть под шумок об агрессии и потери территорий Офис президента намерен решить часть финансовых проблем. Если не выйдет добиться от Запада списания части долга «за Крым, который потребовал уступить России президент Обама», тогда Банковая перейдет к «плану Б». То есть, будет требовать признать внешний долг Украины нелегитимным или «одиозным».



«Эти подходы применяются для государств, которые доказали, что взятые внешние долги были потрачены не на развитие страны, а на интересы правящих кланов, на их обогащение или подавление собственного народа. Одним из ярких прецедентов является списание долга Ираку в размере свыше 125 миллиардов долларов», – отмечает бывший министр экономики Виктор Суслов.



Однако, еще надо добыть и представить такие аргументы. Сумеет ли это сделать Зеленский, который не в состоянии посадить даже Петра Порошенко, на котором коррупционного клейма негде ставить? Не факт, что украинские олигархи будут сложа руки смотреть, как их «закатывает в асфальт» «95 квартал» - Зеленскому могут устроить такой майдан, что он и до Лондона не добежит.



Пока же команда Зеленского пытается доказать Западу, что «путинская агрессия» - это идеальная ситуация не для войны, на высокой вероятности которой настаивает Байден, а для списания долгов Украине.



«Деньги, которые должны были идти на безопасность Украины, социальные выплаты, здравоохранение, медицину и экологию, а также на внутреннее развитие экономики, идут на погашение процентов по внешним займам, и страна просто не может ничего накопить для своего внутреннего развития и роста», – указывает источник с Банковой.



Проще говоря, все займы и кредиты от внешних доноров идут на покрытие ранее взятых долгов. При этом, из бюджета страны почти половина средств идет на обслуживание внешнего займа.



Советники ОП предлагают взять на вооружение опыт Китая – мол, сумел же Пекин усадить США за стол переговоров только с помощью валютного иска в ВТО. При этом как-то забывается, что китайская экономика - одна из мощнейших в мире, да и госдолг США – в крепких руках китайских коммунистов. Напомним, что Китай владеет ценными бумагами Казначейства США на огромную сумму в 1,1 триллиона долларов, являясь вторым, после Японии, держателем американского госдолга.



Тем не менее, Украина, по всей видимости, попробует использовать этот трюк и пригрозить подачей исков в международные суды, требуя, чтобы Запад «простил» хотя бы часть валютного долга. Конечно, если духу хватит…

После неудачных попыток выпросить у Джо Байдена денег за выполнение Минских соглашений, в Офисе президента решили идти другим путём. На Банковой прорабатывают схему списания части внешнего долга. К консультациям привлечена группа экс-министра экономики и торговли Тимофея Милованова, также в обсуждении проблемы участвует экономист и советник президента Олег Устенко — тот самый, что предлагал ввести на Украине продовольственные карточки.Украинская национальная валюта обесценилась в три раза за последние 10 лет, а внешние кредиты были предоставлены в иностранной валюте. Фактически, украинцы задолжали международному сообществу в три раза больше денег, в то время как ничего дополнительно у них не брали.Действительно, если разделить государственные долги Украины на душу населения, то каждый украинец должен, по разным подсчетам, от 3 до 7 тысяч долларов внешним заемщикам. При этом советники Зеленского указывают на мировые прецеденты списания долгов.Первый принцип списания связан с военными событиями и потерей территориальной целостности страны. Это когда та или иная страна была захвачена, разрушена, пострадала от агрессии других сторон либо нуждалась в послевоенном восстановлении.«Один из самых ярких прецедентов – ФРГ. В 1953 году международное сообщество списало 50% внешнего долга страны, еще 50% были предоставлены в рассрочку более чем на 30 лет, с возможностью погашать не более 3% от экспортной выручки и возможностью погашения второй части долга после восстановления территориальной целостности страны», - указывает ТГ-канал «Тайны депутата».То есть под шумок об агрессии и потери территорий Офис президента намерен решить часть финансовых проблем. Если не выйдет добиться от Запада списания части долга «за Крым, который потребовал уступить России президент Обама», тогда Банковая перейдет к «плану Б». То есть, будет требовать признать внешний долг Украины нелегитимным или «одиозным».«Эти подходы применяются для государств, которые доказали, что взятые внешние долги были потрачены не на развитие страны, а на интересы правящих кланов, на их обогащение или подавление собственного народа. Одним из ярких прецедентов является списание долга Ираку в размере свыше 125 миллиардов долларов», – отмечает бывший министр экономики Виктор Суслов.Однако, еще надо добыть и представить такие аргументы. Сумеет ли это сделать Зеленский, который не в состоянии посадить даже Петра Порошенко, на котором коррупционного клейма негде ставить? Не факт, что украинские олигархи будут сложа руки смотреть, как их «закатывает в асфальт» «95 квартал» - Зеленскому могут устроить такой майдан, что он и до Лондона не добежит.Пока же команда Зеленского пытается доказать Западу, что «путинская агрессия» - это идеальная ситуация не для войны, на высокой вероятности которой настаивает Байден, а для списания долгов Украине.«Деньги, которые должны были идти на безопасность Украины, социальные выплаты, здравоохранение, медицину и экологию, а также на внутреннее развитие экономики, идут на погашение процентов по внешним займам, и страна просто не может ничего накопить для своего внутреннего развития и роста», – указывает источник с Банковой.Проще говоря, все займы и кредиты от внешних доноров идут на покрытие ранее взятых долгов. При этом, из бюджета страны почти половина средств идет на обслуживание внешнего займа.Советники ОП предлагают взять на вооружение опыт Китая – мол, сумел же Пекин усадить США за стол переговоров только с помощью валютного иска в ВТО. При этом как-то забывается, что китайская экономика - одна из мощнейших в мире, да и госдолг США – в крепких руках китайских коммунистов. Напомним, что Китай владеет ценными бумагами Казначейства США на огромную сумму в 1,1 триллиона долларов, являясь вторым, после Японии, держателем американского госдолга.Тем не менее, Украина, по всей видимости, попробует использовать этот трюк и пригрозить подачей исков в международные суды, требуя, чтобы Запад «простил» хотя бы часть валютного долга. Конечно, если духу хватит… Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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