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Киев удивил очередной "безумной идеей": "Страна-банкрот" решила нажиться за счёт России

05 апреля 2021, 19:05  •  166 • Политика
Киев удивил очередной "безумной идеей", обратил внимание Владимир Лепехин. Так, "страна-банкрот" решила нажиться за счёт России. На Украине вдруг вспомнили про те деньги, которые должны были Советскому Союзу другие страны, и теперь рассчитывают на получение доли.
Другие страны в сумме должны России $22 млрд, подчеркнул ведущий канала Царьград Никита Комаров в программе "Без цензуры".
Среди главных государств-должников оказалась и Украина. Согласно информации Всемирного банка, Киеву необходимо вернуть Москве более $0,6 млрд.
Гость программы, директор института стран ЕАЭС Владимир Лепехин, однако, напомнил, что эти данные не учитывают другой, куда более ощутимый долг украинской стороны перед Москвой.
Речь о $3 млрд, которые Россия приобрела в виде евробондов ещё зимой 2014 года. Собеседник "Первого русского" с сожалением констатировал, что ни первая, ни вторая сумма, по его мнению, в конечном счёте уже так и не вернутся в РФ: "Про эти деньги можно забыть".
Эксперт обратил внимание, что у властей Незалежной нет ни желания, ни возможности возвращать долги. Он назвал Украину "страной-банкротом", заметив, что сумма её долга перед МВФ и другими западными структурами превышает $90 млрд.
Более того, Киев, наоборот, пытается нажиться за счёт России. Так, украинские чиновники постоянно ищут возможности, чтобы что-то взыскать с Москвы.
Сейчас вот обратились к тем деньгам, которые должны были Советскому Союзу другие страны. На Украине теперь хотят получить свою долю с этого. Вот такая безумная идея прозвучала там недавно, - отметил Лепехин.

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